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В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально значимых объектов

В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально значимых объектов
Фото: pixabay.com

В Амурской области будут обеспечены скоростным интернетом 825 социально значимых объектов: медицинские организации, школы, пожарные части, участковые пункты полиции и другие. Подключение пройдет в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обеспечение скоростного доступа в интернет для социально значимых объектов планируется реализовать с применением следующих технологий: сеть сотовой связи для подключения на скорости до 10 Мбит/с; волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с; спутниковые линии связи со скоростью доступа не менее 1 Мбит/с. Последнее актуально для объектов, расположенных на расстоянии более 80 километров от ближайшей точки подключения ВОЛС.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, при подключении населенных пунктов, помимо прокладки магистральной ВОЛС и установки узла доступа, планируется проведение ВОЛС до всех социально значимых объектов, расположенных в населенном пункте. Емкость узла доступа должна обеспечивать подключение домохозяйств на скорости не менее 10 Мбит/с и подключение не менее 40 % юридических лиц.

В настоящее время в Амурской области утвержден региональный проект «Информационная инфраструктура», заинтересованными органами власти области сформирован перечень социально значимых учреждений для подключения к скоростному интернету. Подключение всех 825 объектов, вошедших в перечень, пройдет в период с 2019 по 2021 годы.

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#интернет #технологии

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