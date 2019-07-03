Садисты-опекуны, убившие двоих детей, осуждены на 31 год (видео)

Фото: скриншот видео СК России

Суд города Мыски Кемеровской области осудил опекунов, которые издевались, а затем убили двоих детей. Виновным дали 16 и 15 лет лишения свободы. Судебное рассмотрение длилось с января 2018 года.

Правоохранительным органам удалось установить, что опекуны часто применяли к детям физическое насилие, проявляли нетерпение к их поведению, хотя при оформлении опекунства знали, что дети – особенные.

Судом установлено, что в мае 2015 года супруги взяли под опеку в доме-интернате для умственно отсталых детей двух ребят. Мучители систематически избивали их, запирали в доме на несколько дней, а одному из подростков вылили на спину кипяток. В июле 2015 года одного ребенка вновь избили. Он скончался. Его труп садисты сожгли. В августе 2016 года супруги избили второго, 16-летного, подростка. Наутро потерпевший умер, тело опекуны утопили. Следователи обнаружили его в болоте, недалеко от поселка, где жили злоумышленники.

На суде мужчина признал свою вину частично, а его жена не признала себя виновной ни по одному из эпизодов, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет поделился с ИА VSЁ42.ru видеозаписью, на которой продемонстрирован рассказ одного из кузбасских детоубийц. Осужденный житель Мысков показывает, где и как спрятал трупы приемных детей. Так, одного из ребят злоумышленник унес в поле, сжег, а останки затем собрал лопатой в автомобиль. При этом убийца уверяет, что идею уничтожить тело подала жена.

Мысковский городской суд признал истязателей виновными по ст. 156 (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), п.п. а, г, е ч.2 ст. 117 (истязание), ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) и ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Мужчина получил 16 лет колонии общего режима, женщине дали на год меньше.

Приговор еще не вступил в законную силу.