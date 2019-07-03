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сегодня, 16:02 6

Превращение газона возле ОКЦ в парковку объяснили влиянием «Золотой мили»

Превращение газона возле ОКЦ в парковку объяснили влиянием «Золотой мили»
Фото: www.amur.info

В Благовещенске на нескольких участках центральных улиц идет ремонт. Горожане заметили, что возле Общественно-культурного центра убрали газон, чтобы сделать там парковку. Первый заместитель мэра Благовещенска Александр Плешкевич объяснил, что «карманы» у проезжей части делают по согласованию с Госавтоинспекцией с учетом перспективной застройки «Золотой мили».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась активист общественного объединения «Дружба-2030» Оксана Разумеева. Она рассказала, что вместо газона возле ОКЦ начали делать парковку.

По словам первого заместителя мэра Благовещенска Александра Плешкевича, зимой на участке улицы Кузнечной от Ленина до Краснофлотской провели ремонт ливневого коллектора, который с улицы Ленина проходит на намывную территорию набережной реки Амур. В настоящее время в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» идет восстановление дорожного покрытия со сменой бордюрного камня. Подрядчиком работ выступает ООО «Сервер», к задачам он приступил своевременно. Уже выполнено около 40 % запланированного.

«Обустройство парковочного кармана по улице Кузнечной в районе Общественно-культурного центра выполнено с учетом перспективной застройки "Золотой мили". Устройство данной парковки согласовано с ГИБДД города в части соответствия требованиям, предъявляемым к гостевым парковкам», – сообщил Александр Валентинович, добавив, что проектная документация на ремонт Кузнечной от Ленина до Краснофлотской разрабатывалась в начале текущего года.

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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Благовещенские общественники обеспокоены превращением газона в парковку
Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    этак весь город превратится в одну сплошную стоянку. Плохо работает Плешаков, раз не анализирует проекты и не вносит вовремя замечания...и не бережет зелёные насаждения и газоны, не понимает их важность.

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    да кому этот газон нужен, 3 месяца есть 9 месяцев нет

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Это обьяснение можно сравнить с desert eagle 50 калибра с фильма Большой куш, где общественники как сморщившиеся яйчишки свалили нахер отсюда.

  • tvorec

    tvorec
    1 час назад

    Правильно! ОКЦ просто НЕОБХОДИМА нормальная парковка! Еще бы пересмотрели варианты парковки вместо чахлых деревцев возле МФЦ!!! По периметру улиц Ленина/50 лет/Зейская и во дворах домов ВСЕ заставлено автомобилями. Это понятно: человек, приехавший в МФЦ, может простоять в очереди час-полтора. Вот и стоит припаркованная на обочине узкой улицы машина все это время. А бедные автобусы пытаются лавировать среди паркующихся или выезжающих авто. И, странно, что ГАИ ни как не реагирует на такое столпотворение! Неужели, считается, что это норма для безопасности дорожного движения?

  • IG

    IG
    1 час назад

    Еще по Шевченко между Ленина и Горького необходимы парковки...

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    54 минуты назад

    И возле сбербанка и филармонии на Пионерской, да, и, конечно же, где почтамт

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