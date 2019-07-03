Превращение газона возле ОКЦ в парковку объяснили влиянием «Золотой мили»

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась активист общественного объединения «Дружба-2030» Оксана Разумеева. Она рассказала, что вместо газона возле ОКЦ начали делать парковку.

По словам первого заместителя мэра Благовещенска Александра Плешкевича, зимой на участке улицы Кузнечной от Ленина до Краснофлотской провели ремонт ливневого коллектора, который с улицы Ленина проходит на намывную территорию набережной реки Амур. В настоящее время в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» идет восстановление дорожного покрытия со сменой бордюрного камня. Подрядчиком работ выступает ООО «Сервер», к задачам он приступил своевременно. Уже выполнено около 40 % запланированного.

«Обустройство парковочного кармана по улице Кузнечной в районе Общественно-культурного центра выполнено с учетом перспективной застройки "Золотой мили". Устройство данной парковки согласовано с ГИБДД города в части соответствия требованиям, предъявляемым к гостевым парковкам», – сообщил Александр Валентинович, добавив, что проектная документация на ремонт Кузнечной от Ленина до Краснофлотской разрабатывалась в начале текущего года.