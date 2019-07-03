Благовещенец опасается за жизнь и здоровье 7-месячного ребенка (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что опасается за жизнь и здоровье маленького ребенка.

«Дети 11 лет (мальчик и девочка) гуляют с 7-месячным ребенком под балконом дома 10/5 на Игнатьевском шоссе. Под балконом жгли пластмассовую трубу рядом с грудным ребенком. На вопрос – где взрослые?– отвечал мальчик: "На работе с утра до вечера". С их слов, проживают по адресу: Игнатьевское шоссе, 10/6», – сообщил мужчина.

По словам горожанина, он видит этих детей на протяжении нескольких дней. «Ребенка маленького жалко очень, в такую жару может перегреться, а они даже не осознают всю ответственность», – констатирует благовещенец.

Мужчина сообщил, что написал заявление в полицию, чтобы повлиять на ситуацию: «Главное, чтобы ребенок не страдал». В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что проводится проверка.

Как пишет РИА Новости, статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, «если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Жестокое обращение может выражаться в непредоставлении питания, запирании в помещении одного на долгое время, систематическом унижении достоинства ребенка, издевательствах, нанесении побоев; оно наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев; либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; либо обязательными работами на срок до 180 часов; либо исправительными работами на срок до 1 года; либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Согласно статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев; либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов; либо исправительными работами на срок до 1 года; либо арестом на срок до 3 месяцев; либо лишением свободы на срок до 1 года.

На сайте проекта «Юридическая консультация» задавали вопрос: «Можно ли оставлять детей одних со старшим сыном без взрослых?». На него дали следующий ответ:

«Ответственность за своих детей до их совершеннолетия полностью лежит на родителях.

Согласно пункту 2 статьи 61 Семейного кодекса РФ родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

За оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра предусмотрена как административная, так уголовная ответственность.

Согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

В соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса РФ заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Согласно статье 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Лишение родительских право за оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра возможно, если факт нарушения зафиксирован и доказан соответствующими государственными органами».