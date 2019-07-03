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сегодня, 15:22 0

В Амурской области глава семьи, из которой изъяли ребенка, убил сожительницу

В Амурской области глава семьи, из которой изъяли ребенка, убил сожительницу
Фото: pixabay.com

Житель поселка Ерофей Павлович, убивший сожительницу, отправится в колонию строгого режима. Ссора, которая привела к трагедии, возникла из-за того, что из семьи забрали ребенка.

Сковородинский районный суд признал 30-летнего подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установил суд, в начале января сожители выпивали. Вечером между ними произошла ссора. Как сообщает прокуратура Амурской области, подводом для конфликта стало то, что мать не ухаживала за ребенком, из-за чего его изъяли из семьи. Мужчина жестоко избил сожительницу – не менее 30 раз ударил ее по голове, груди и рукам. Жертва скончалась на месте происшествия.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил осужденному восемь лет и четыре месяца лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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#криминал #суды

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