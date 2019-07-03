В Италии к приезду Путина трактором нарисовали портрет его тезки

К визиту президента РФ Владимира Путина на поле в Италии появился портрет известного человека. Итальянский художник Дарио Гамбарин, прославившийся своими рисунками на полях, изобразил с помощью трактора крестителя Руси князя Владимира. На работу ушло 11 часов.

«В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых», – так Гамбарин объяснил, почему для своего творчества он выбрал этого князя.

Длина «полотна» составляет 200 метров, а площадь – 24 тысячи квадратных метров, За основу художник взял памятник Владимиру, расположенный на Боровицком холме в Москве, сообщает «Взгляд».

Фото: moskva.info

Официальный визит Владимира Путина в Италию состоится 4 июля. Общей темой встречи президента РФ и папы Римского Франциска станут мир и охрана окружающей среды и человеческой жизни, поэтому художник надеется, что Путин пригласит папу в Россию.

Это не первый портрет, нарисованный Гамбарином в честь российского президента. В июле 2017 года он также при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет самого Владимира Путина – анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета. Произведение сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».

По словам художника, который в обычной жизни работает адвокатом и психотерапевтом, рисунки на тракторе стали для него чем-то вроде медитации. Помимо «художественной» работы в поле, Гамбарин увлекается живописью и рисует настоящие картины и на любительской уровне дирижирует небольшим оркестром.



Он подчеркивает, что его рисунки на полях максимально экологичны: уже через неделю князя Владимира перепашут и заново засеют зерном, пишет РИА Новости.