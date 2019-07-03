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сегодня, 14:30 11

Ученые назвали причины катастрофических паводков в Иркутской области

Ученые назвали причины катастрофических паводков в Иркутской области
Фото: isu.ru

К катастрофическим паводкам в Иркутской области привело «аномальное развитие атмосферных процессов», вероятность повторения которых в будущем достаточно высока. Так считают на кафедре метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета.

Сотрудники кафедры провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших уникальным гидрометеорологическим явлениям. Полученные результаты представила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева.

«Наиболее интенсивный паводок наблюдался на реке Ия в Тулунском районе. За три дня, с 25 по 27 июня, там выпало рекордное для территории области количество осадков – больше месячной нормы в 3,7 раза. Причина катастрофических паводков – аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась территория Иркутской области.

Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков», – цитирует Инну Латышеву сайт Иркутского государственного университета.

Специалист отметила, что если обычно сильные и продолжительные осадки летом в Иркутской области вызваны прохождением монгольских циклонов, то еще одним «виновником» данной ситуации явился холодный циклонический вихрь. Он образовался 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке.

«В условиях наблюдаемой тенденции увеличения положительных аномалий температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в июне вероятность сильных и продолжительных осадков в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов. Отмечу, что такое сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать», – высказалась Инна Латышева.

Как сообщало Амур.инфо, в Иркутской области затоплению подверглись десятки населенных пунктов. Глава Приамурья заявил, что нужно помочь жителям пострадавшего региона.

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#наводнение #погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    2 часа назад

    Чушь! Чушь! Чушь! Погодные условия могут быть какими угодно аномальными, но на то и люди находятся на земле. чтобы нивелировать их воздействие. Еще в Древней Месопотамии все знали, что делать с водой. а в 21 веке резко забыли? Где наука гидрология? Где очистка рек и их углубление? Где резервные хранилища для сброса воды? Где контроль сбросов с многочисленных ГЭС? Где точные прогнозы и где гидрометеопосты? Где отлаженная система оповещения и спасения людей? Где работа власти с пострадавшими? Где, где, где...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    стационировал объединившись с циклонической депрессией...



    Звучит прикольно!



    ~~Глава Приамурья заявил, что нужно помочь



    А этому главное прокукарекать заявить, а дальше, хоть трава не расти! (

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    лес пилят, влага не задерживается, дальше-больше!!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    И ни слова про первоначальную информацию о прорыве дамбы на Оке.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Kadet_84

    И ни слова про первоначальную информацию о прорыве дамбы на Оке.



    А каким местом прорыв дамбы зависит от учёных кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета?



    Они рассказали откуда много воды, а вот почему гидротехнические сооружения не смогли удержать эту воду, вопрос уже к другим "товарищам"!



  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    "Специалист отметила, что если обычно сильные и продолжительные осадки летом в Иркутской области вызваны прохождением монгольских циклонов, то еще одним «виновником» данной ситуации явился холодный циклонический вихрь. Он образовался 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке."



    я, конечно не обладаю ученой степенью, но все же имею некоторое отношение к погоде и климату. вопрос. причОм здесь 23 сентября?

  • Плевать

    Плевать
    1 час назад

    Лапша подана. Жрите! (с) Едросня.

  • avm

    avm
    1 час назад

    Вот, а то либерасты клевещут что при строительстве дамбы разворовали деньги и стройматериалы. А на самом деле никто не виноват, просто аномальное развитие атмосферных процессов. Заключение ученых как никак.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    поименно этих аномально умных сотрудников можно узнать?

  • гусеница

    гусеница
    27 минут назад

    У нас никто ни за что не отвечает, разве, что погода...

    С уважением

  • Kadet_84

    Kadet_84
    17 минут назад

    Oldlord

    Kadet_84

    И ни слова про первоначальную информацию о прорыве дамбы на Оке.



    А каким местом прорыв дамбы зависит от учёных кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета?

    Они рассказали откуда много воды, а вот почему гидротехнические сооружения не смогли удержать эту воду, вопрос уже к другим "товарищам"!



    Уважаемый, Oldlord! Внимательно прочитайте начало первого предложения: "К катастрофическим паводкам в Иркутской области привело...", а выводы учёных мужей, это уже слова... На природу, проще всего свалить.

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