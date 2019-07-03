Амурчанин использовал Telegram, чтобы купить наркотик

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Томичи Белогорского района. Мужчина воспользовался мессенджером Telegram для приобретения наркотика.

Инцидент произошел в 2018 году. В ноябре амурчанин решил приобрести для личного употребления наркотическое средство. Мужчина через группу в Telegram договорился с лицом, которое установить не удалось, о покупке «дури» через закладку. Житель села Томичи перечислил на номер мобильного телефона неустановленного лица 1 200 рублей. Взамен он получил фотографию с местом нахождения тайника с наркотиком в Благовещенске.

Мужчина прибыл в Благовещенск и взял из тайника пакет с наркотическим средством. На следующий день он выехал из Благовещенска, но его машину остановили полицейские, которые и обнаружили «дурь».

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил жителя села Томичи к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Наркотическое средство постановили уничтожить, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.