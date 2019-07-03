Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 2

Амурчанин использовал Telegram, чтобы купить наркотик

Амурчанин использовал Telegram, чтобы купить наркотик
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Томичи Белогорского района. Мужчина воспользовался мессенджером Telegram для приобретения наркотика.

Инцидент произошел в 2018 году. В ноябре амурчанин решил приобрести для личного употребления наркотическое средство. Мужчина через группу в Telegram договорился с лицом, которое установить не удалось, о покупке «дури» через закладку. Житель села Томичи перечислил на номер мобильного телефона неустановленного лица 1 200 рублей. Взамен он получил фотографию с местом нахождения тайника с наркотиком в Благовещенске.

Мужчина прибыл в Благовещенск и взял из тайника пакет с наркотическим средством. На следующий день он выехал из Благовещенска, но его машину остановили полицейские, которые и обнаружили «дурь».

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил жителя села Томичи к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Наркотическое средство постановили уничтожить, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 634

#происшествия #суды

распечатать


В России и мире

Рита Грачёва, которой муж отрубил руки, сделала откровенную фотосессию (фото)
Происшествия

В Приамурье глава фирмы-застройщика обвиняется в злостном неисполнении решений суда

В России и мире

Садисты-опекуны, убившие двоих детей, осуждены на 31 год (видео)
Происшествия

В Амурской области глава семьи, из которой изъяли ребенка, убил сожительницу
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Asd456

    Asd456
    2 часа назад

    все правильно, наркоманы пользуются запрещенными месенджерами.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Asd456все правильно, наркоманы пользуются запрещенными месенджерами.


    А номер телефона дельца и наркомана какого оператора? и почему по номеру телефона не найти человека?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь