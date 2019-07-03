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сегодня, 14:08 2

Путин считает нужным смягчить наказание за экономические преступления

Путин считает нужным смягчить наказание за экономические преступления
Фото: владимиру-путину.рф

Владимир Путин поручил подготовить предложения по сокращению причин необоснованных арестов по экономическим преступлениям. Поручение направлено Генеральной прокуратуре и Верховному суду по итогам «Прямой линии», состоявшейся 20 июня.

Закон в сфере организованной преступности предложено изменить так, чтобы под категорию не подпадали деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. «Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации и представить предложения по уточнению норм законодательства Российской Федерации, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе «Прямой линии» Путин выступил за применение залога в качестве наказания по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. По его словам, сегодня под статью о преступном сообществе «можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона». Поэтому в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере. Недопустимо злоупотреблять арестами бизнесменов, однако полностью исключить их невозможно.

Ответственные за исполнение данного поручения должны отчитаться в срок до 1 августа 2019 года, пишет РБК.

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#закон #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    59 минут назад

    условный срок и штраф в 0,005 от суммы украденного это-же так жестоко

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Воруй лярдами - не хочу!

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