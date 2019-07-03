В Приамурье заканчивают принимать заявки на участие в проекте «Агростартап»

До 3 миллионов рублей могут получить в виде грантов начинающие фермеры Амурской области. Средства выделят участникам проекта «Агростартап». Аграрии могут подать документы в минсельхоз до 10 июля.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. Сначала комиссия проверяет документы, потом организует собеседование и изучает презентацию проектов с владельцами КФХ. Грант предоставляется в размере до 3 миллионов рублей. Сумма господдержки не должна превышать 90 % затрат на реализацию проекта. Проект «Агростартап» реализуется в Приамурье впервые. В этом году на его реализацию выделили более 36 миллионов рублей из федерального бюджета.

Участниками «Агростартапа» могут быть КФХ, основанные в 2019 году году. Владелец хозяйства не должен быть учредителем коммерческой организации, иметь на счету ранее полученные гранты и субсидии. Глава КФХ должен получить образование в сфере сельского хозяйства и составить план дальнейшего развития предприятия. Еще одно условие – отсутствие задолженности по налогам и кредитам. Результаты конкурсного отбора станут известны в начале августа.

Как сообщает правительство Амурской области, с начала года грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм получили 18 амурских КФХ. Такая поддержка амурским хозяйствам оказывается с 2012 года. За это время деньги выделили 41 семейной животноводческой ферме.

Кроме этого, для аграриев предусмотрены субсидии. В частности, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это деньги выделяют из областного бюджета по программе «Развитие подотрасли растениеводства». Также фермерам полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».