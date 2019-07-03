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сегодня, 13:31 5

Конфликт на территории благовещенской школы оказался в центре внимания прокуратуры

Конфликт на территории благовещенской школы оказался в центре внимания прокуратуры
Фото: usperm.ru

Прокуратура Благовещенска провела проверку по поступившему обращению. Сообщалось о несчастном случае с учеником одной из школ областного центра.

Было установлено, что во время учебного года на территории школы случился конфликт между учащимися. В результате один несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Проверка показала, что, в нарушение законодательства, администрацией школы не осуществлялся должным образом надзор за учениками. Не было своевременно организовано расследование данного случая, оформление его результатов. Не приняла администрация и своевременных мер по оказанию медицинской помощи пострадавшему.

По итогам проверки прокурор Благовещенска направил в суд исковое заявление о взыскании морального вреда со школы в пользу несовершеннолетнего. Решением Благовещенского городского суда требования прокурора были полностью удовлетворены. С образовательной организации взыскали компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    3 часа назад

    И раньше такие случаи были..... Так, что теперь будет школа платить? А это деньги налогоплатильшиков, т.е НАШИ. Хреновый пример для будущего.

  • FPG

    FPG
    3 часа назад

    Чё? уже школоте и подраться нельзя?

    Вот те на. Они же совсем расслабятся ....

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    3 часа назад

    А о какой школе и о каком конфликте идет речь? Как-то все очень виртуально описано.

  • Ольга99

    Ольга99
    2 часа назад

    Вот помню у нас в школе подрались девки, там директор на следующий же день собрала на линейку всю школу, таких люлей ввалила всем, тех подрались прям прилюдно отчитала, что стыдно так стыдно было. До сих пор работает директор, прошло уже лет 13 и все ее до сих пор уважают и побаиваются

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ольга99

    Вот помню у нас в школе подрались девки, там директор на следующий же день собрала на линейку всю школу, таких люлей ввалила всем, тех подрались прям прилюдно отчитала, что стыдно так стыдно было. До сих пор работает директор, прошло уже лет 13 и все ее до сих пор уважают и побаиваются



    Плохо=мало дрались. В нашей школе хлестались дай бохъ, но к директору редко попадали. 25-30 лет назад. Хотя и директор была авторитарная.

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