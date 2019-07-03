Конфликт на территории благовещенской школы оказался в центре внимания прокуратуры

Прокуратура Благовещенска провела проверку по поступившему обращению. Сообщалось о несчастном случае с учеником одной из школ областного центра.

Было установлено, что во время учебного года на территории школы случился конфликт между учащимися. В результате один несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Проверка показала, что, в нарушение законодательства, администрацией школы не осуществлялся должным образом надзор за учениками. Не было своевременно организовано расследование данного случая, оформление его результатов. Не приняла администрация и своевременных мер по оказанию медицинской помощи пострадавшему.

По итогам проверки прокурор Благовещенска направил в суд исковое заявление о взыскании морального вреда со школы в пользу несовершеннолетнего. Решением Благовещенского городского суда требования прокурора были полностью удовлетворены. С образовательной организации взыскали компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура Амурской области.