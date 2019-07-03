Благовещенцы гадают, что делать с обитающими в городе дикими утками и утятами

Жители Благовещенска обратили внимание на появление диких уток с утятами в разных районах города. Горожане начали бить тревогу, переживая, что с птицами может что-то случиться. Амур.инфо обратилось за разъяснениями в амурское охотуправление.

«Увидели утку с утятами за гаражами в центре города, в районе Зейской – Островского. Утята совсем крохи, видимо, только-только появились на свет. Она их никуда не уводит, подпускает людей к себе близко. Мы переживаем, что с ней что-то случиться может. Никакого водоема рядом нет, транспорт ездит, люди ходят. Мало ли что может произойти», – сказал благовещенец.

Еще одну утку с утятами заметили на Бурхановке. «Состояние речки плохое, она вся грязная и захламлённая. Может, экологам надо сообщить, чтобы они помогли утке. Плюс там мы часто бродяг наблюдаем. А если они вред причинят?» – поделился другой горожанин.

Специалисты рекомендуют не трогать уток и никуда их не перемещать. «Не надо их трогать, пусть живут сами по себе. Их мама выведет к водоему в любом случае. Она знает, куда вести. Не надо пугать их. Можно просто проследить, чтобы она добралась до воды, обеспечить ей безопасный путь, чтобы машина не сбила и не навредил ей и утятам никто. Что касается Бурхановки, то она не химикатами загрязнена, это мусор. Ничего страшного. Вон в Китае, где поля разрабатываются, там нельзя сказать, что вода идеальная, но наши утки там зимуют и возвращаются обратно, и все с ними в порядке. Вообще без воды, конечно, они могут недолго существовать, но и постоянно в воде не смогут находиться, должен быть рядом берег. Они должны выходить на сушу», – прокомментировал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.