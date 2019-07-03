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сегодня, 13:24 6

Благовещенцы гадают, что делать с обитающими в городе дикими утками и утятами

Благовещенцы гадают, что делать с обитающими в городе дикими утками и утятами

Жители Благовещенска обратили внимание на появление диких уток с утятами в разных районах города. Горожане начали бить тревогу, переживая, что с птицами может что-то случиться. Амур.инфо обратилось за разъяснениями в амурское охотуправление.

«Увидели утку с утятами за гаражами в центре города, в районе Зейской – Островского. Утята совсем крохи, видимо, только-только появились на свет. Она их никуда не уводит, подпускает людей к себе близко. Мы переживаем, что с ней что-то случиться может. Никакого водоема рядом нет, транспорт ездит, люди ходят. Мало ли что может произойти», – сказал благовещенец.

Еще одну утку с утятами заметили на Бурхановке. «Состояние речки плохое, она вся грязная и захламлённая. Может, экологам надо сообщить, чтобы они помогли утке. Плюс там мы часто бродяг наблюдаем. А если они вред причинят?» – поделился другой горожанин.

Специалисты рекомендуют не трогать уток и никуда их не перемещать. «Не надо их трогать, пусть живут сами по себе. Их мама выведет к водоему в любом случае. Она знает, куда вести. Не надо пугать их. Можно просто проследить, чтобы она добралась до воды, обеспечить ей безопасный путь, чтобы машина не сбила и не навредил ей и утятам никто. Что касается Бурхановки, то она не химикатами загрязнена, это мусор. Ничего страшного. Вон в Китае, где поля разрабатываются, там нельзя сказать, что вода идеальная, но наши утки там зимуют и возвращаются обратно, и все с ними в порядке. Вообще без воды, конечно, они могут недолго существовать, но и постоянно в воде не смогут находиться, должен быть рядом берег. Они должны выходить на сушу», – прокомментировал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

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#природа

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    странные благовещенцы %)

  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    некоторые благовещенцы гадают, что делать с благовещенцами, гадающими, что делать с обитающими в городе дикими утками и утятами.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    4 часа назад

    хедшот?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    "... Что касается Бурхановки, то она не химикатами загрязнена, это мусор. Ничего страшного".

    А что это там органическое розово-зеленое подо льдом?...

  • Плевать

    Плевать
    1 час назад

    Гадают люди? Чего тут гадать, тут требовать нужно от власти, чтоб она облагораживала все водоёмы в городе, очищала от мусора, устанавливала лавочки и урны, дорожки приводила в порядок, как это делается в Нерезиновой. И уток, радующих глаз и вызывающих радость у детей станет в разы больше, ведь с приходом внимания к ним придёт еще и пища. Думают они, как фамилия вашего депутата в гор.собрании, и какой у него телефон, как с ним встретится и что он делает целыми днями? - вот над чем думать надо!

  • brb

    brb
    14 минут назад

    Вам власть в водоёмы гадит? Или скамейки с урнами и прочим громит?

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