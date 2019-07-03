Амурчанина приговорили к 12 годам особого режима за убийство бывшей сожительницы

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Тамбовский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю села Тамбовка Тамбовского района. Мужчина был осужден к длительному лишению свободы за убийство и преступления небольшой тяжести.

Установлено, что в начале февраля амурчанин нанес побои своей бывшей сожительнице. Позже житель Тамбовки незаконно проник в ее дом и, поссорившись с женщиной, несколько раз ударил ее ножом. Амурчанка скончалась на месте, а мужчина скрылся, но в тот же день был задержан правоохранителями, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе предыдущую судимость амурчанина за убийство, и назначил ему 12 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии особого режима. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор вступил в законную силу.