В Благовещенске возобновят чартеры в Бангкок и запустят новый рейс – на Фукуок

По предварительной информации, «боинги» на тропический остров из Благовещенска станут летать с 30 октября до 3 апреля. Туры будут 12-дневными. Ранее полеты на Фукуок пытались начать из Благовещенска, но направление закрыли из-за того, что оно было недостаточно востребовано среди туристов. Однако амурчане могли летать на остров из Хабаровска.

«Там природа практически первозданная, красивые пляжи, но инфраструктура еще не очень развита. В этом и плюс, и прелесть, пока остров девственно чистый. Плюс там для детей есть парк развлечений "Винперл Фукуок". Цены там немножко повыше, чем на Нячанге, на питание и так далее», – сообщила Амур.инфо в турагентстве.

Стоимость путевок на Фукуок меняется регулярно. Какими будут цены ближе к вылету, пока неизвестно. На данный момент тур на двоих обходится от 86 тысяч рублей и выше.