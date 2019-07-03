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В Благовещенске возобновят чартеры в Бангкок и запустят новый рейс – на Фукуок

В Благовещенске возобновят чартеры в Бангкок и запустят новый рейс – на Фукуок
Фото: pixabay.com

В Благовещенске с 8 ноября возобновят чартерные рейсы в Бангкок. Продолжительность туров – 12 дней. Весной полеты были отменены. Кроме того, с 30 октября открывается прямой вылет из Благовещенска на остров Фукуок во Вьетнам.

По предварительной информации, «боинги» на тропический остров из Благовещенска станут летать с 30 октября до 3 апреля. Туры будут 12-дневными. Ранее полеты на Фукуок пытались начать из Благовещенска, но направление закрыли из-за того, что оно было недостаточно востребовано среди туристов. Однако амурчане могли летать на остров из Хабаровска.

«Там природа практически первозданная, красивые пляжи, но инфраструктура еще не очень развита. В этом и плюс, и прелесть, пока остров девственно чистый. Плюс там для детей есть парк развлечений "Винперл Фукуок". Цены там немножко повыше, чем на Нячанге, на питание и так далее», – сообщила Амур.инфо в турагентстве.

Стоимость путевок на Фукуок меняется регулярно. Какими будут цены ближе к вылету, пока неизвестно. На данный момент тур на двоих обходится от 86 тысяч рублей и выше.

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#отдых #туризм #финансы

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