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Погода в Амурской области остается неустойчивой: прогноз на 4 июля

Погода в Амурской области остается неустойчивой: прогноз на 4 июля
Фото: ru.depositphotos.com

4 июля ночью в Амурской области переменная облачность, местами по северу дожди, в отдельных северо-восточных районах – сильные, грозы. Местами туман.

В северных районах ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 2-7, при грозе – с порывами до 12-17 метров в секунду. В южных районах ветер с юга разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит 12...17, по северу – местами плюс 6.

Днем будет переменно облачно, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами – ливни, грозы. Ветер на севере – северный, северо-восточный, на юге – южный. Его скорость составит 5-10, при грозе – с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура на севере области – плюс 19...24 , в дожде – до 15, на юге – 22...27.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура – 15...17 градусов. Днем переменно облачно, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер с юго-запада разгонится до 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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