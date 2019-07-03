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сегодня, 12:17 0

В Благовещенске задержали подозреваемого в вымогательстве

В Благовещенске задержали подозреваемого в вымогательстве
Фото: ru.depositphotos.com

В полицию Благовещенска обратился мужчина 1996 года рождения. Он сообщил, что под угрозой насилия у него требуют деньги.

По предварительной информации правоохранителей, в середине июня потерпевший находился в квартире своей знакомой. Спустя некоторое время с ним связался владелец жилья. Он утверждал, что из квартиры пропали вещи и, угрожая физической расправой, потребовал от заявителя сначала 9 тысяч, а через несколько дней – 20 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемого – жителя Благовещенска 2000 года рождения – задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#закон #криминал #происшествия #финансы

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