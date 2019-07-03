Фото и видео полного солнечного затмения появились в Сети (видео)

В Сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила 2 июля в 22:23 по московскому времени. Общая продолжительность явления составила 4 минуты 33 секунды.

Кадры явления в своих Twitter опубликовали в том числе агентство AFP, канал ABC News, Weather Nation.

Фото: twitter.com/AFP

РИА Новости получило первые фото редкого полного затмения солнца, снятые в небе Аргентины из кабины пилотов самолета. Его смогли запечатлеть пассажиры рейса Aerolineas Argentinas Буэнос-Айрес – Сан-Хуан на высоте более 9 тысяч метров. Диск Луны закрыл Солнце примерно в 17.41 (23.41 мск). От Солнца остался лишь яркий ободок.

Фото: РИА Новости / Дарья Станиславец

Жители России его не увидели. Лучше всего оно было видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. «В этот момент у нас будет ночь, солнышко вообще не будет видно. Многие россияне полетели сейчас в Чили, там будут наблюдать солнечное затмение», – рассказывал астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Всего в 2019 году ожидается пять затмений – три солнечных и два лунных, пишет RT. По словам Сурдина, ближайшее затмение, которое будет видно с территории России, – лунное. Его ожидают в ночь на 17 июля. «Но оно будет не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим. Но тем не менее довольно интересным», — добавил Сурдин.

Как сообщало Амур.инфо, воздействие солнечного затмения будет ощущаться до 5 июля. В этот период не стоит совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции. Открывать новое дело, начинать воплощать в жизнь новые проекты также не стоит, поскольку они не принесут ожидаемых результатов. Встречи или поездки также следует перенести на другое время. И не надо воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания, рассказала нумеролог Людмила Савина.