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сегодня, 11:15 22

На фасаде медицинской академии в Благовещенске появилась оскорбительная надпись

На фасаде медицинской академии в Благовещенске появилась оскорбительная надпись

Житель Благовещенска сообщил ИА «Амур.инфо» об инциденте в областном центре. Мужчина рассказал, что на фасаде здания Амурской государственной медицинской академии появилась оскорбительная надпись.

Как видно на предоставленной фотографии, вандалы вывели буквы на колоннах при входе в здание. Очевидец отмечает, что надпись, по-видимому, была нанесена неизвестными ночью 3 июля.

В Амурской государственной медицинской академии агентству сообщили, что в инциденте предстоит разобраться. Есть распоряжение мэра Благовещенска, которым рекомендовано замазывать подобные надписи, и оно выполняется.

«У нас целый комплекс – 8 общежитий и 5 учебных корпусов. Каждое утро заведующие общежитиями, коменданты корпусов, администрация и другие сотрудники осматривают здания и приводят все в соответствие», – сказал собеседник.

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... Есть распоряжение мэра Благовещенска, которым рекомендовано замазывать подобные надписи, и оно выполняется...". Вот интересно, если бы не было распоряжения мэра, так бы и любовались "оскорбительной надписью"?

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Сейчас мы живет по принципу. Без бумажки ты не кто.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    1 час назад

    Да тут намедни какое то мудило, быть может и во множественном числе, по горького на протяжении нескольких кварталов рисовало на окнах мужские письки, а на дверях подъездов слово на букву А, которое даже Гугл не знает

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад



    на фасаде здания Амурской государственной медицинской академии появилась оскорбительная надпись.



    Оскорбительная? А мож, констатирующая!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ямщик

    Оскорбительная? А мож, констатирующая!



    Констатирующая.

    Отсутствие мозгов.

    Ах да, это же народ просыпается. Я и забыл.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    DrDimon

    ямщик

    Оскорбительная? А мож, констатирующая!



    Констатирующая.

    Отсутствие мозгов.

    Ах да, это же народ просыпается. Я и забыл.



    Думаешь, просыпается?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ямщик

    Оскорбительная? А мож, констатирующая!



    Конечно! Чувак подписался аки "здеся был вася"



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ДеНьКа

    слово на букву А, которое даже Гугл не знает



    Что за слово?!



    Дюже любопытно!!



    Ну хоть в личку



  • FPG

    FPG
    1 час назад

    ЛайКа

    ДеНьКа

    слово на букву А, которое даже Гугл не знает



    Что за слово?!

    Дюже любопытно!!

    Ну хоть в личку



    Абизьяна

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    FPG

    Абизьяна



    Нююю!

    Это слово мы знаемЪ! Требуем ликбеза!!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ДеНьКа

    Да тут намедни какое то мудило, быть может и во множественном числе, по горького на протяжении нескольких кварталов рисовало на окнах мужские письки,



    Ну так женскую изобразить гораздо сложнее. Таланта не хватило.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    DrDimon


    оIо - мужской



    (i) - женский





  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    А может это апологеты?

    Покрышек не нашли, решили так отметиться...

  • ямщик

    ямщик
    37 минут назад

    ЛайКа

    DrDimon


    оIо - мужской

    (i) - женский



    Ты как в анекдоте, зэки сидят в тюрьме сочиняют кроссворды и дают друг-другу отгадывать. Ну, старый-престарый зэк, одел очки, читает:" Вопрос -половой орган, пять букв? Понятно, жоппа."

  • ямщик

    ямщик
    34 минуты назад

    Oldlord

    А может это апологеты?

    Покрышек не нашли, решили так отметиться...



    Были бы апологеты, добавили бы - "волшебное"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    33 минуты назад

    ямщик


    И что это ви таки бегаете за мной по форуму и тыкаете?! В надежде внимания?!

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    31 минута назад

    Никто не понимает страдания узбеков в Благе, когда они видят на автомобильных номерах слово "АМ",

    а это по - узбекски женский половой орган,...

  • ямщик

    ямщик
    29 минут назад

    ЛайКа

    ямщик


    И что это ви таки бегаете за мной по форуму и тыкаете?! В надежде внимания?!



    А как ты думаешь?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    28 минут назад

    Теряюсь в догадках, но не особо любопытно

  • nerro

    nerro
    27 минут назад

    Игорь Николаевич Павлов

    Никто не понимает страдания узбеков в Благе, когда они видят на автомобильных номерах слово "АМ",

    а это по - узбекски женский половой орган,...



    И зачем они тогда приехали в Ам-

    урскую область?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    nerro

    урскую область?



    Ещё и с "ур"чалом



  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    14 минут назад

    Интересно, что этим хотел сказать автор?

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