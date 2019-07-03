На фасаде медицинской академии в Благовещенске появилась оскорбительная надпись

Житель Благовещенска сообщил ИА «Амур.инфо» об инциденте в областном центре. Мужчина рассказал, что на фасаде здания Амурской государственной медицинской академии появилась оскорбительная надпись.

Как видно на предоставленной фотографии, вандалы вывели буквы на колоннах при входе в здание. Очевидец отмечает, что надпись, по-видимому, была нанесена неизвестными ночью 3 июля.

В Амурской государственной медицинской академии агентству сообщили, что в инциденте предстоит разобраться. Есть распоряжение мэра Благовещенска, которым рекомендовано замазывать подобные надписи, и оно выполняется.

«У нас целый комплекс – 8 общежитий и 5 учебных корпусов. Каждое утро заведующие общежитиями, коменданты корпусов, администрация и другие сотрудники осматривают здания и приводят все в соответствие», – сказал собеседник.