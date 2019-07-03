Татьяна Голикова назвала катастрофой убыль населения в России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». В России естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели – это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – сказала она.

В многих регионах сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП, пояснила вице-премьер.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», – отметила Голикова. Она подчеркнула, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

Показатели начали расти после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью. «Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2 %, а за четыре месяца [2019 года] – на 20 %. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9 %», – привела примеры вице-премьер. Об этом сообщает ТАСС.