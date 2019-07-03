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сегодня, 10:55 19

Татьяна Голикова назвала катастрофой убыль населения в России

Татьяна Голикова назвала катастрофой убыль населения в России
Фото: medvestnik.ru

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». В России естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели – это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – сказала она.

В многих регионах сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП, пояснила вице-премьер.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», – отметила Голикова. Она подчеркнула, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

Показатели начали расти после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью. «Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2 %, а за четыре месяца [2019 года] – на 20 %. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9 %», – привела примеры вице-премьер. Об этом сообщает ТАСС.

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#жизнь #здоровье #российская власть

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    А кто виноват в том, что правительство требует от регионов только положительной статистики? Правильно - само правительство, чтобы отчитаться перед президентом об успехах и вешать народу лапшу на уши, что в стране всё хорошо. С советских времён ничего не изменилось - везде приписки и очковтирательство.

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Сейчас мы живет по принципу. Без бумажки ты не кто.

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Матвиенко говорит, что пенсионная реформа даст государству дополнительные деньги и поможет сохранить сами пенсии в нашей стране. И жизнь граждан после пенсионной реформы непременно улучшиться...

    В России естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

    Вопрос: "Что важней ЖИЗНЬ или бабло?"

    Народ: "ЖИЗНЬ!"

    чиновники: "БАБЛО!"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Странно, год назад, когда против воли народа, внедряли пенсионную реформу - совсем другие истории рассказывал сказочный персонаж и его прихлебатели.

  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    1 час назад

    алкоГоликову кошмарит? Странно что она это вообще увидела.

  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    1 час назад

    Это отчет перед ихними работодателями!

  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    1 час назад

    Это отчет перед ихними работодателями!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Будет удивительно, если Дима Песков не прокомментирует данную статью и не "направит" Голикову, в "нужном направлении"... Такое впечатление, что в правительстве, правая рука не знает, что творит левая. Царь с цесаревичем твердят, что ВСЁ в стране прекрасно, а высказывания клерков из свиты, дают понять, что не всё так "гладко" в королевстве нашем.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    БурбуляторА учитывая, что и эти цифры вранье, и они в реальности больше, то нам, товарищи, не долго осталось при таких господах.


    Согласна, я тоже считаю что цифры больше. У нас на семьнадцатом посмотрите свежие могилы, 80

    процентов ,не доживших до пенсии

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    1 час назад

    а пути решения этой катастрофы, ни кто не предлагает. Ни Вова, ни Дима, ни алкаГоликова.

    Создайте условия для житья в этой стране, в регионе.

    Поддержку молодым семьям,

    Пособия для детей,

    Рабочие места,

    Экологические продукты, не те которыми завалены полки, а настоящие выращенные не на антибиотиках из-за речки.

    Дороги,

    Медицину доступную.

    И можно перечислять до бесконечности.

    Пока такие упыри во власти,

    НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Самое главное, что повышение пенсионного возраста уже произошло! А теперь можно везде говорить, что мы теряем население

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Причины падения численности населения давно и комплексно известны большинству адекватных специалистов и результаты не могут быть иными. Необходимы реально действующие, умные Программы, а не бумажные планы и прожекты по преодолению негативных причин. Ведь страшное в том, что в такой самой ОГРОМНОЙ стране по территории очень ОПАСНО терять численность населения, напротив, ее нужно постоянно НАРАЩИВАТЬ, иначе недалеко до государственной КАТАСТРОФЫ. Однако у нас чаще делается все наоборот - принимаются такие решения, при котором падение численности населения только увеличивается, недавнее повышение пенсионного возраста - один из примеров...

  • FPG

    FPG
    1 час назад

    Катастрофа? фух ... успокоила.... Я то думал это тупо ГЕНОЦИД!!

  • ЛисНик

    ЛисНик
    44 минуты назад

    Все заврались!

  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Гыг.

    Для начала надо разогнать всех статистов ввиду их абсолютной бесполезности.

  • nerro

    nerro
    35 минут назад

    Щас аборты запретят

  • Aligator z

    Aligator z
    35 минут назад

    Снижение рождаемости - показатель благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.....

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    nerro

    Щас аборты запретят



    И налог за бездетность введут. (



  • Советский

    Советский
    8 минут назад

    Холопы кончаются, беда. Кто будет работу работать.

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