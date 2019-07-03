Это завораживает: «Альфа ТВ» сделало кадры светящегося ЦЭВа с квадрокоптера

Как сообщалось ранее, на подсветку потратили 1,8 миллиона рублей из городского бюджета, еще около 800 тысяч рублей дали спонсоры. Фасады здания подсветили 223 светодиодными прожекторами в три яруса по трем сторонам, выходящим на улицы Ленина, Богдана Хмельницкого и переулок Святителя Иннокентия.

Работы по монтажу подсветки начались 1 мая. Тестовый запуск подсветки состоялся 30 мая. А вечером 11 июня она заработала на постоянной основе.

Центр эстетического воспитания детей построен в конце XIX века. У здания богатая история и интересный путь становления. Изначально в нем располагался универсальный магазин торгового дома «И.Я.Чурин и Ко». По удобству, величине и богатому виду магазин считался лучшим в Западной и Восточной Сибири. С 1930-х годов здесь разместился техникум водных путей сообщения Наркомречфлота, позже ставшего речным училищем. Затем произошло преобразование в городской Дом художественного творчества, Дом пионеров и школьников, Дворец пионеров.

В 1993 году постановлением мэра Благовещенска Дворец пионеров был переименован в Центр эстетического воспитания детей. В 1994 году учреждению присвоено имя Вячеслава Васильевича Белоглазова, заслуженного работника культуры, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, отличника просвещения СССР, кандидата педагогических наук, основателя и художественного руководителя детского хореографического ансамбля «Ровесники».