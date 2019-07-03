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Подводники ВМФ России погибли в Баренцевом море из-за пожара

Подводники ВМФ России погибли в Баренцевом море из-за пожара
Фото: pixabay.com

14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Трагедия произошла в российских территориальных водах вблизи Североморска. Это крупнейшее по числу жертв происшествие на военных кораблях в России за последние годы.

Военные следственные органы СК России начали доследственную проверку. «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – сообщили Интерфаксу в Минобороны РФ.

Очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморска. На подлодке нашли выживших, федеральные СМИ пишут о 4-5 моряках. Их доставили в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области.

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск, чтобы «лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

«Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии», – сказал президент. Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им поддержку.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик», сообщает «Лента».

Все четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к петербургской военной части. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Это обстоятельство не мешает тому, что глобальная сеть изобилует подробностями о деятельности подразделения, чьим основным направлением называют разведку.

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#военные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

  • Рамзай

    Рамзай
    57 минут назад

    Ой, горе-то какое! Люди гибнут из-за отсутствия грамотно организованного управления страной.

    И сегодня спасение утопающего - дело рук самого утопающего.

    Иркутская область утонула. В 2006 г. была построена дамба со сроком службы 100 лет. Не прошло и 13 лет, а она рванула и принесла такие беды людям.

    Что дальше будет? Зачем переводить грамотных управленцев в слесаря. Они слесарями хорошими вряд ли будут. А уровень управления подорван основательно. Отсюда все наши беды.

    Как в анекдоте: сварщика увольняют, гориллу сварщиком принимают. Через 6 мес пришли к сварщику приглашают на работу. Он: так у Вас же обезьяна есть. Она теперь у нас мастером. Нужен сварщик.

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Бурбулятор

    Сейчас вранье цистернами пойдет. Ну и виновных найдут, только они погибли, к сожалению, там, в лошарике.



    А вы что хотели?





    ~~Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».



    Удивительно, что мы вообще что-то узнали!



    Однако очень странная причина гибели подводников.



    Ведь у них должны быть штатные изолирующие противогазы.



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