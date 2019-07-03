Подводники ВМФ России погибли в Баренцевом море из-за пожара

14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Трагедия произошла в российских территориальных водах вблизи Североморска. Это крупнейшее по числу жертв происшествие на военных кораблях в России за последние годы.

Военные следственные органы СК России начали доследственную проверку. «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – сообщили Интерфаксу в Минобороны РФ.

Очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморска. На подлодке нашли выживших, федеральные СМИ пишут о 4-5 моряках. Их доставили в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области.

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск, чтобы «лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

«Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии», – сказал президент. Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им поддержку.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик», сообщает «Лента».

Все четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к петербургской военной части. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Это обстоятельство не мешает тому, что глобальная сеть изобилует подробностями о деятельности подразделения, чьим основным направлением называют разведку.