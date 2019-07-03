Благовещенцы участвуют в челлендже вместе со Стэйтемом и Макгрегором
В социальных сетях набрал силу новый интернет-челлендж. Его участники пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки. В соревновании участвуют как обычные люди, в числе которых жители Благовещенска, так и звезды – актер Джейсон Стэйтем и боец смешанного стиля Конор Макгрегор.
Как пишет Meduza.io, флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Инстаграм видео с примером челленджа и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge (закрепилось второе название). Заодно Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэйтему. Все они приняли вызов.
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