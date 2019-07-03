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сегодня, 10:23 5

Благовещенцы участвуют в челлендже вместе со Стэйтемом и Макгрегором

Благовещенцы участвуют в челлендже вместе со Стэйтемом и Макгрегором
Фото: кадр видео

В социальных сетях набрал силу новый интернет-челлендж. Его участники пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки. В соревновании участвуют как обычные люди, в числе которых жители Благовещенска, так и звезды – актер Джейсон Стэйтем и боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

Как пишет Meduza.io, флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Инстаграм видео с примером челленджа и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge (закрепилось второе название). Заодно Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэйтему. Все они приняли вызов.

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#интернет

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Так бутылку не держать и после удара не уронить было бы более впечатляюще, а так любой человек может открыть.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ну да!

    Полезнее занятия не нашлось. )))

  • FPG

    FPG
    1 час назад

    не от большого ума все эти "челленджи" ....

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Когда дураку делать нечего, то он мается дурью?

  • Дан

    Дан
    28 минут назад

    шо такое челенж? по-русски писать слабо?

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