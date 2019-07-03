Благовещенцы участвуют в челлендже вместе со Стэйтемом и Макгрегором

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В социальных сетях набрал силу новый интернет-челлендж. Его участники пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки. В соревновании участвуют как обычные люди, в числе которых жители Благовещенска, так и звезды – актер Джейсон Стэйтем и боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

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#интернет

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Александр Авдеев