Милица Щипун из Белогорска участвует в конкурсе «Учитель года России–2019»

В Москве стартовал федеральный этап конкурсных испытаний «Учитель года России–2019». В центре реализации государственной образовательной политики и информационных технологий лучшие педагоги России участвуют в установочном семинаре. Амурскую область представляет учитель математики из Белогорска Милица Щипун.

В течение 5 дней педагоги поучаствуют в мастер-классах победителей и лауреатов «Учителя года России» прошлых лет, прослушают лекции-консультации по каждому из испытаний, предстоящих очных туров конкурса, смогут пройти курсы повышения квалификации и получить соответствующий сертификат. Педагогам предстоит выполнить задание первого тура – написать эссе, тема которого будет выбрана при помощи специальной программы перед началом задания.

«Состоялось открытие семинара, знакомство с площадкой проведения финала конкурса. Он состоится в Грозном с 21 сентября. Нас познакомили с директорами школ Грозного, где мы будем проводить уроки и внеурочные мероприятия в рамках конкурса, – рассказала Милица Щипун. – Уже проведена жеребьевка, определены даты проведения урока. Я буду давать урок 21 сентября – в первый конкурсный день. Впечатления от установочного семинара, конечно, самые положительные. Все спикеры высокопрофессиональные. По программе выступает очень много победителей прошлых лет. Надеюсь, есть что привезти и что рассказать коллегам».

«Учитель года России» проходит в стране в юбилейный 30 раз. Он направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе.

Имя учителя года–2019 будет объявлено 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.