Почему россияне все чаще предпочитают работу отпуску: обзор прессы

Сколько зарабатывают на частных вечеринках телеюмористы; какова стоимость домов на колесах, созданных для путешествий: какую цену заплатил Максим Галкин за кольцо, подаренное жене. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Моей Мадонне» говорится о том, что для воспитания нравственности в школах собираются внедрить «культурный норматив» и предлагают изучать священнописание. В этой связи ученикам придется посетить определенное количество культмероприятий и почитать Библию, Коран и т.п. Уточняется, что повышение культурно-нравственного уровня будет добровольным и не превратится в бюрократический отчет учителей и приписки со стороны школьников.

А и верно: уж если нынешнее поколение не знает, кто такие Карбышев и Маресьев, так хотя бы пусть хоть на «троечку» уяснят, кто такой Иисус Христос.

Также в номере

Всегда сожалею, что не удается назвать все достойные публикации «Моей Мадонны» – мало времени. А сегодня назову еще материалы Дарьи Дружининой и Анны Азановой, которые с завидным постоянством борются за сохранение природы. Дарья написала о продолжающемся загрязнении рек золотодобытчиками (а золото, как Пушкин и Муравьев-Амурский, – это наше всё), а Анна - о проблемах озеленения города. Фотографии кастрированных деревьев шокируют.

Есть и еще одна интересная заметка о том, как некая читательница обнаружила, что ее муж установил за ней слежку, внедрив в ее телефон программу слежения. Читательница спрашивает, зачем он это делает? Поскольку вопрос адресован и мне как читателю, я бы ответил. Ох, ответил бы, но не успеваю – другие газеты уже недовольно ворчат.

Напишут же такое

В числе других – «Российская газета», где пишут о том, почему россияне все чаще предпочитают работать в отпуске. Если вы думаете, что этому есть заумное нудное объяснение, то ошибаетесь: всё просто – не хватает денег.

Но с другой стороны (и об этом уже в другом материале), рассказывается об активной скупке домов на колесах, созданных специально для путешествий. Автодомам не страшно бездорожье (ага!), они оборудованы спутниковым ТВ, электрогенератором и холодильником. Стоимость – более 30 миллионов рублей. Это говорит о том, что есть те, кому денег хватает.

Очень интересно

Еще в «РГ» я бы отметил интервью с Эмиром Кустурицей, в котором он подраскрыл свои творческие планы (в том числе пообещал снять фильм о России. Но не сейчас. Когда-нибудь. Потом. В конце жизни. Своим таким ответом, наверное, пытался отвязаться от журналистки).

И еще материал о том, что в иркутском паводке повинно редкое сочетание природных факторов – столкновение трех воздушных масс – арктической, субтропической и тихоокеанской. Успокаивающе пишут, что подобное будет происходить всё чаще, а значит, к аномалиям нужно готовиться.

Полный абзац

Далее – «Комсомольская правда». Своим материалом о том, как сталинский нарком Ежов следил за неверной женой, газета возвращает читателя к материалу на эту же тему «Моей Мадонны». Говорится, что Ежов, благодаря хорошо организованной слежке, знал о романах своей жены, что позволило ему расправиться с ее любовниками. Вот, оказывается, зачем следят за женами. Надеюсь, читательница «Моей Мадонны» прочтет «Комсомольскую правду» и намотает себе знания на ус.

На посошок

Я и завершу обзор «Комсомольской правдой». Узнаете, сколько зарабатывают на частных вечеринках телеюмористы. Например, Александр Ревва – от 2 миллионов рублей. Петросян в этом смысле ребенок – он получает всего от 700 тысяч деревянных. Ну и т.д. Еще узнаете, что к Наталье Штурм посватался японец, который моложе ее на 20 лет. Еще много фото девок в купальниках, но прямо скажу, что в интернете их больше и даже без купальников.

Но все затмевает информация о том, что Галкин, муж Алкин, подарил своей супруге кольцо по цене пяти квартир в Москве. При этом в списке неплохо получающих телеюмористов его нет. Вот и думай теперь – почему.