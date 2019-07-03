Появились подробности гибели малолетних детей в Амурской области

Районная администрация пишет, что несчастный случай произошел на одном из озер Великокнязевского сельсовета. По информации ЕДДС, 2 июля в 15:35 в службу поступило сообщение о том, что на озере пропали, предположительно утонули, двое несовершеннолетних детей. На место происшествия выехали участковый, следственный комитет ОГ МО МВД России «Белогорский», ОГ ФГКУ «ПЧ 4 ФПС по Амурской области» Белогорска, специалисты администрации района и сельсовета, медработники.

На берегу озера были найдены велосипеды пропавших ребят. Около 18:00 из воды извлекли тела погибших детей.

В пресс-службе администрации Белогорского района ИА «Амур.инфо» добавили, что 3 июля будет проходить расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где рассмотрят этот трагический случай.

По информации источника агентства, погибшие жили в одном из сел Великокнязевского сельсовета. Семья детей на учете не состояла, считается благополучной.