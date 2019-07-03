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«Маминому дому» быть: амурчанка выиграла грант на свой социальный проект

«Маминому дому» быть: амурчанка выиграла грант на свой социальный проект

Во Владивостоке прошёл всероссийский молодежный форум «Восток», участие в нем приняла благовещенка Эльвира Юркевич. Она представила свой социальный проект «Мамин дом», который получил высокую оценку. На его реализацию амурчанке выделили 300 000 рублей.

Благодаря выигранному гранту в Благовещенске будет создан кризисный центр для молодых женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. «У меня слезы на глазах от счастья. "Маминому дому" быть. Я выиграла грант, защитила проект. Нам дали 300 000 рублей на обустройство "Маминого дома". Я безумно счастлива», - поделилась Эльвира Юркевич.

Как сообщалось ранее, форум проходил на острове Русский в студгородке Дальневосточного федерального университета. На нем собрались 600 участников со всех уголков страны со своими инициативами по улучшению жизни на Дальнем Востоке. В программе было предусмотрено проведение первого в стране акселератора молодежных проектов.

Амурчанка Эльвира Юркевич – бизнес-леди, руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» и мама двух детей – представила новый социальный проект «Мамин дом». Это кризисный центр, где ждут беременных амурчанок, женщин с детьми, попавших в непростую, а порой безвыходную ситуацию. Под крышей центра сможет оказаться не каждая, но за время пребывания мамам обещают помочь оформить необходимые документы, обучат профессии, научат ухаживать за ребенком и любить себя.

Просмотров всего: 703

#дети #жизнь

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Комментарии
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  • ronda

    ronda
    3 часа назад

    Где написано, что дали деньги? В сертификате указано, что это только рекомендации

  • Татьяна0300000

    Татьяна0300000
    3 часа назад

    А кто выиграл сертификат номиналом 2200000?

  • Бум

    Бум
    3 часа назад

    Поздравляю с победой!

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    подозреваю, что и этот "проект", как и "пеленальный домик в парке" закончится скандалом. У авторов есть бизнес план, что и как за чей счет будет существовать, или опять главное выиграть деньги , а потом будь что будет?

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Какая красивая женщина!

  • ПирожокААА

    ПирожокААА
    2 часа назад

    А то что кроме этого победило ещё три проекта от Амурской области почему не пишут? Причём один из них на 500 тысяч рублей!

    А может потому, что никто из других победителей не идёт кандидатом в Городскую Думу?

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    2 часа назад

    ПирожокААА

    А то что кроме этого победило ещё три проекта от Амурской области почему не пишут? Причём один из них на 500 тысяч рублей! А может потому, что никто из других победителей не идёт кандидатом в Городскую Думу?



    то есть кандидат априори какашка и не может быть хорошим человеком?

    а то, что этот проект родился задолго до сегодняшнего дня - это видимо, нюансы...

    Радоваться надо, что люди инициативные выходят и пытаются что то сделать для других

  • ronda

    ronda
    2 часа назад

    KAMILA_8505

    ПирожокААА

    А то что кроме этого победило ещё три проекта от Амурской области почему не пишут? Причём один из них на 500 тысяч рублей! А может потому, что никто из других победителей не идёт кандидатом в Городскую Думу?



    то есть кандидат априори какашка и не может быть хорошим человеком?

    а то, что этот проект родился задолго до сегодняшнего дня - это видимо, нюансы...

    Радоваться надо, что люди инициативные выходят и пытаются что то сделать для других



    Этот проект не родился, а фактически скопирован с Сахалинского (https://skr.su/news/post/91849/), о чем собственно автор в своём инстаграмме и вещала после посещения кризисного центра на Сахалине.

  • ПирожокААА

    ПирожокААА
    1 час назад

    KAMILA_8505
    ПирожокААА

    А то что кроме этого победило ещё три проекта от Амурской области почему не пишут? Причём один из них на 500 тысяч рублей! А может потому, что никто из других победителей не идёт кандидатом в Городскую Думу?



    то есть кандидат априори какашка и не может быть хорошим человеком?

    а то, что этот проект родился задолго до сегодняшнего дня - это видимо, нюансы...

    Радоваться надо, что люди инициативные выходят и пытаются что то сделать для других


    Да я все утро радуюсь! И прошу заметить, что ничего плохого про депутатов не говорил и с "какашками" их не сравнивал. Но мне до сих пор не понятно: если победитель конкурса не участвует в выборах, то про него упоминать в новости совсем не нужно... Так сказать, чтобы не размывать фокус?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    24 минуты назад

    Бесполезная идея

  • Вишня

    Вишня
    58 секунд назад

    Бешенная сумма!!! На такую можно только собачью будку открыть!

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