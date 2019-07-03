«Маминому дому» быть: амурчанка выиграла грант на свой социальный проект

Благодаря выигранному гранту в Благовещенске будет создан кризисный центр для молодых женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. «У меня слезы на глазах от счастья. "Маминому дому" быть. Я выиграла грант, защитила проект. Нам дали 300 000 рублей на обустройство "Маминого дома". Я безумно счастлива», - поделилась Эльвира Юркевич.

Как сообщалось ранее, форум проходил на острове Русский в студгородке Дальневосточного федерального университета. На нем собрались 600 участников со всех уголков страны со своими инициативами по улучшению жизни на Дальнем Востоке. В программе было предусмотрено проведение первого в стране акселератора молодежных проектов.

Амурчанка Эльвира Юркевич – бизнес-леди, руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» и мама двух детей – представила новый социальный проект «Мамин дом». Это кризисный центр, где ждут беременных амурчанок, женщин с детьми, попавших в непростую, а порой безвыходную ситуацию. Под крышей центра сможет оказаться не каждая, но за время пребывания мамам обещают помочь оформить необходимые документы, обучат профессии, научат ухаживать за ребенком и любить себя.