Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули на остров

Экс-губернатор Сахалина снова вернулся в СИЗО Южно-Сахалинска. Оттуда в конце июня его перевезли в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Причина отправки его защите неизвестна.

«Мы не знаем, чем была вызвана недельная поездка Хорошавина в колонию строгого режима, а также его возвращение обратно на остров», — сказал РИА Новости адвокат Евгений Балабас.

Как утверждают его защитники, Хорошавина отправили в колонию строгого режима 26 июня, не известив их об этом. Региональная ФСИН объясняла, что с момента вступления приговора в силу прошло два месяца и по закону Хорошавина не могут больше держать в СИЗО, пишет РБК.

Защитница Хорошавина Ольга Артюхова утверждала, что есть второе дело – о взятке. И сейчас бывший губернатор Сахалина знакомится с ним. Материалы превышают сотню томов, рассмотрение может начаться этим летом.

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.