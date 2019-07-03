В Зейском районе ремонтируют два моста, связывающих населенные пункты

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В Зейском районе Приамурья идет ремонт двух мостов, которые связывают населенные пункты. Работы на 66 километре автодороги автодороги Зея – Снежногорский до поселка Огорон завершаются.

Рабочие заменили опоры, балки, верхний и нижний настилы моста. Подрядчику осталось установить перила и убрать объездную дорогу.

На ремонтные работы этого моста из областного и районного бюджетов было выделено более 5 миллионов рублей. Мост нуждался в ремонте из-за длительной эксплуатации и неблагоприятного воздействия на его конструкцию весеннего половодья.

После этого подрядная организация приступит к ремонту деревянной водопропускной трубы на автодороге Зея ПК20 – Снежногорск.

Также работы ведутся на мосту автодороги Береговой – Кировский – Золотая Гора, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По итогам дорожной кампании этого года сдадут в эксплуатацию более 8,5 километра дорог регионального значения и более 218,7 погонного метра мостов на участке 90-96 километры дороги Благовещенск – Свободный. Амурчане смогут беспрепятственно добираться в отдаленные населенные пункты по четырем отремонтированным мостам (аварийным и пострадавшим от наводнения 2013 года в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах).

В этом году на дорожное хозяйство планируется направить более 5 миллиардов рублей. Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит более 1 миллиарда. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.