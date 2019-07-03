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сегодня, 09:28 3

В Зейском районе ремонтируют два моста, связывающих населенные пункты

В Зейском районе ремонтируют два моста, связывающих населенные пункты
Фото: amurobl.ru

В Зейском районе Приамурья идет ремонт двух мостов, которые связывают населенные пункты. Работы на 66 километре автодороги автодороги Зея – Снежногорский до поселка Огорон завершаются.

Рабочие заменили опоры, балки, верхний и нижний настилы моста. Подрядчику осталось установить перила и убрать объездную дорогу.

На ремонтные работы этого моста из областного и районного бюджетов было выделено более 5 миллионов рублей. Мост нуждался в ремонте из-за длительной эксплуатации и неблагоприятного воздействия на его конструкцию весеннего половодья.

После этого подрядная организация приступит к ремонту деревянной водопропускной трубы на автодороге Зея ПК20 – Снежногорск.

Также работы ведутся на мосту автодороги Береговой – Кировский – Золотая Гора, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По итогам дорожной кампании этого года сдадут в эксплуатацию более 8,5 километра дорог регионального значения и более 218,7 погонного метра мостов на участке 90-96 километры дороги Благовещенск – Свободный. Амурчане смогут беспрепятственно добираться в отдаленные населенные пункты по четырем отремонтированным мостам (аварийным и пострадавшим от наводнения 2013 года в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах).

В этом году на дорожное хозяйство планируется направить более 5 миллиардов рублей. Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит более 1 миллиарда. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Боже мой, деревянный мост, каких годов проект? Техника уже вся поменялась, другие тоннажи на дорогах, нагрузки возросли в разы на дорожное полотно и мосты. Такой мост 1-2 года простоит и потребуется опять капитальный ремонт.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    NoirБоже мой, деревянный мост, каких годов проект? Техника уже вся поменялась, другие тоннажи на дорогах, нагрузки возросли в разы на дорожное полотно и мосты. Такой мост 1-2 года простоит и потребуется опять капитальный ремонт.


    зато в соседней новости- Новый крест – более 10 метров в высоту, размах верхней перекладины составляет 4 метра, вес – 6 тонн!!!!

  • true_rus

    true_rus
    3 минуты назад

    Вот силище и мощь государства Путина...

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