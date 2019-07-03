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Двухлетнюю девочку съели домашние крокодилы

Двухлетнюю девочку съели домашние крокодилы
Фото: Chan Leap

Крокодилы съели ребенка в пригороде камбоджийского города Сиемреап. Мать не заметила, как дочка упала в вольер.

Двухлетняя девочка по имени Рома Роата Нери (Rom Roath Neary) подошла к вольеру с крокодилами, расположенному во дворе, и упала в него. Ее мать занималась новорожденным ребенком и не видела этого.

Поиски начались, когда отец Нери вернулся домой. Он обнаружил ее череп в вольере с рептилиями.

Соседи выразили сочувствие семье. По словам одной из владелиц крокодиловых ферм, хозяевам стоит быть внимательнее и не пускать маленьких детей к вольерам с хищниками.

Ранее сообщалось, что в замбийской провинции Мучинга крокодил убил двух человек. По словам комиссара полиции, поиски тел погибших продолжаются. Местные власти обратились за помощью к Департаменту дикой природы и национальных парков и планируют в дальнейшем расследовать инцидент, пишет Лента.ру.

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#дети #происшествия

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