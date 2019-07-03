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Ожидаются грозы: прогноз погоды в Амурской области на 3 июля

Ожидаются грозы: прогноз погоды в Амурской области на 3 июля
Фото: Амур.инфо

3 июля в Амурской области облачно с прояснениями дожди, местами грозы. Ветер восточный северо-восточный дует со скоростью 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха составит 21...26 градусов. На севере уличные термометры покажут 22...27, на северо-западе – около 30, на северо-востоке – 15...20 градусов выше нуля.

В Благовещенске переменно облачно, в течение дня возможны дождь и гроза. Ветер восточный северо-восточный слабый. Температура – 23...25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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