На трассе Тында – Соловьевск установили и освятили 10-метровый поклонный крест (фото)

Фото: blaginform.ru

30 июня после божественной литургии ключарь собора Святой Троицы, игумен Антоний (Грищенко) и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Александр (Марчук) освятили поклонный крест, расположенный по федеральной автодороге Тында – Соловьевск. Святыня была установлена здесь 25 июня. Эскиз креста разработал тындинский художник Виктор Кузнецов.

Авторству Кузнецова принадлежит и другой поклонный крест – он стоит на выезде из города в сторону Якутии. Тындинцы знакомы с творчеством художника и по другим скульптурам северной столицы Приамурья.

Новый крест – более 10 метров в высоту, размах верхней перекладины составляет 4 метра, вес – 6 тонн. Несмотря на массивные размеры, он изящно выделяется на возвышении и виден издалека, сообщает «Благинформ». Вершину креста увенчал белый голубь, который при порывах ветра кружится и кажется живым.

Крест изготавливали в течение восьми с половиной месяцев. В этом деле принимали участие и неравнодушные амурчане.