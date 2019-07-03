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сегодня, 09:02 10

На трассе Тында – Соловьевск установили и освятили 10-метровый поклонный крест (фото)

На трассе Тында – Соловьевск установили и освятили 10-метровый поклонный крест (фото)
Фото: blaginform.ru

30 июня после божественной литургии ключарь собора Святой Троицы, игумен Антоний (Грищенко) и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Александр (Марчук) освятили поклонный крест, расположенный по федеральной автодороге Тында – Соловьевск. Святыня была установлена здесь 25 июня. Эскиз креста разработал тындинский художник Виктор Кузнецов.

Авторству Кузнецова принадлежит и другой поклонный крест – он стоит на выезде из города в сторону Якутии. Тындинцы знакомы с творчеством художника и по другим скульптурам северной столицы Приамурья.

Новый крест – более 10 метров в высоту, размах верхней перекладины составляет 4 метра, вес – 6 тонн. Несмотря на массивные размеры, он изящно выделяется на возвышении и виден издалека, сообщает «Благинформ». Вершину креста увенчал белый голубь, который при порывах ветра кружится и кажется живым.

Крест изготавливали в течение восьми с половиной месяцев. В этом деле принимали участие и неравнодушные амурчане.

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#религия

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Лучше бы дорогу побыстрее доделали, а не кресты устанавливали, участок дороги Соловьевск-Тында, самый ужасный на трассе "Лена"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    А, как на это отреагируют органы ГИБДД? Не повторится ли ситуация, как с поклонным крестом (он был 4 метра) на дороге перед Свободным? А то получится и финансы, и труды зря потрачены.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Чем бы дитя не тешилось... ©

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад



    успехи то есть!

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    "Новый крест – более 10 метров в высоту, размах верхней перекладины составляет 4 метра, вес – 6 тонн. "

    идём на рекорд. По крестам захватим лидерство!

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Дурость не имеет предела. Наставят крестов вместо дорог..., может поможет...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    Отличная новость, нам без этого никак.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    В Иркутске срочно нужен крест. Метров 50. А то они (сибиряки) в помощи нуждаются.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Я щас ересь произнесу, но всё-таки: не лучше бы было те средства, что тратят на кресты отдать нуждающимся в помощи, тем же иркутянам? Ведь "духовно", т.е. человечно. Так же?

    Отсюда мораль: По плодам узнаете их. Мне от каменных "плодов" не холодно и не жарко. А где-то недоедают дети. Африки.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    теперь издалека видно, что там живут крестьяне

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