В Амурской области в водоеме нашли тела двух малолетних детей

Днем 2 июля в водоеме, расположенном в районе села Комиссаровка Белогорского района Амурской области, были обнаружены тела двух малолетних братьев 8 и 13 лет. По предварительным данным, смерть детей наступила в результате утопления, телесных повреждений не обнаружено.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Амурской области проводится доследственная проверка. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Также следствие даст юридическую оценку действиям родителей, оставивших детей без присмотра, сообщает следственное управление СКР по региону.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, находясь на отдыхе, взрослым необходимо помнить о правилах безопасности на воде и рассказать о них детям. Категорически запрещено детям купаться без присмотра взрослых. Родители не должны отвлекаться, когда ребенок находится в воде.

Не стоит разрешать детям плавать на каких-либо подручных средствах (надувных игрушках, надувных матрацах) – они могут лопнуть, и испуганный ребенок окажется в воде. Нельзя разрешать детям нырять в незнакомых местах, не стоит делать это и взрослым – под водой могут находиться камни или крупные ветки деревьев. «Следите, во что дети играют, находясь в воде. Им необходимо рассказать, что в воде нельзя, даже играючи, топить своих друзей, прятаться под водой», – предостерегает ведомство.