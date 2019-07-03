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сегодня, 08:15 8

В Амурской области в водоеме нашли тела двух малолетних детей

В Амурской области в водоеме нашли тела двух малолетних детей
Фото: pixabay.com

Днем 2 июля в водоеме, расположенном в районе села Комиссаровка Белогорского района Амурской области, были обнаружены тела двух малолетних братьев 8 и 13 лет. По предварительным данным, смерть детей наступила в результате утопления, телесных повреждений не обнаружено.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Амурской области проводится доследственная проверка. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Также следствие даст юридическую оценку действиям родителей, оставивших детей без присмотра, сообщает следственное управление СКР по региону.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, находясь на отдыхе, взрослым необходимо помнить о правилах безопасности на воде и рассказать о них детям. Категорически запрещено детям купаться без присмотра взрослых. Родители не должны отвлекаться, когда ребенок находится в воде.

Не стоит разрешать детям плавать на каких-либо подручных средствах (надувных игрушках, надувных матрацах) – они могут лопнуть, и испуганный ребенок окажется в воде. Нельзя разрешать детям нырять в незнакомых местах, не стоит делать это и взрослым – под водой могут находиться камни или крупные ветки деревьев. «Следите, во что дети играют, находясь в воде. Им необходимо рассказать, что в воде нельзя, даже играючи, топить своих друзей, прятаться под водой», – предостерегает ведомство.

Просмотров всего: 3892

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    В 13 лет с присмотром? Уже перебор в желании во всем обвинить родителей.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Родители и так уже наказаны, без прокуратуры... Не понятно, для чего АИ публикует подобного рода информацию? Прочитайте и додумайте сами, так получается?

  • Darina 2016

    Darina 2016
    3 часа назад

    младший начал тонуть, старший полез спасать, в результате оба погибли, а родители им как не работать? Это мог написать тот кто в принципе не знает жизнь на селе, за нами кто смотрел? Выпустили с садика, родители на работе, мы предоставлены сами себе...Горе родителям...

  • 028rus

    028rus
    3 часа назад

    Соболезнования родителям. Они уже и так наказаны куда больше то

  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    Какое горе, только вот как быть родителям?! У детей каникулы, а у взрослых работа... запирать детей дома под замком на все лето?! Бред же

  • одна из....

    одна из....
    1 час назад

    Похерили пришкольные лагеря... Вот и результат..

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Соболезнования, детям Царство Небесное. Горе то какое

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Долгий

    Какое горе, только вот как быть родителям?! У детей каникулы, а у взрослых работа... запирать детей дома под замком на все лето?! Бред же



    поддерживаю

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