Яркие плавательные круги стоимостью до 1 000 рублей

Первый месяц лета завершился. Искупаться хотя бы раз удалось? Если нет – отчаиваться рано. Наверстать упущенное время еще есть. Как есть и время заказать для себя и своих близких крутые плавательные круги, матрасы или гамаки. Тратить для этого круглую сумму не обязательно. Специально для вас нашли те, которые стоят меньше 1 000 рублей.

Моду на надувные плавательные матрасы в виде единорогов помните? Они, кстати, громоздкие и неудобные. Поэтому предлагаем альтернативу – надувной круг-единорог. Более компактный и удобный. Всего 752 рубля.

Если не понравился предыдущий, то за 710 рублей покупайте такого единорожку.

А моду на пончики помните? Сейчас цена на них колеблется от 352 до 781 рубля.

Фламинго присутствуют практически в каждых наших подборках. Если хотите круг, то самый маленький обойдется вам в 613 рублей, тогда как большой – в 895 рублей.

Есть круг в виде сердца – для романтичных особ. Наполнено оно розовыми перьями. Можно выбрать и с голубыми. Цена – 637 рублей.

Не хочется сердец? Выбирайте губки! 562 рубля – и они ваши.

А за 584 рубля можно купить банан!

Неплох и матрас в виде попкорна. Такого за 963 рубля амурские реки еще не видели.

Ну а это плавательный гамак в виде баклажана. Цена на него 963 рубля.

Для любителей более активного отдыха – надувные бревна, сидя на которых можно бороться! Обойдется это удовольствие в 980 рублей. Единственный нюанс: за доставку баклажана и за эти бревна придется доплатить 910 рублей.

Ну а мальчуганам предлагаем плавательные супергеройские жилеты за 998 рублей.

Тогда как круги-рыбки для девочек обойдутся в 324 рубля.

КРУГИ И МАТРАСЫ ДОРОЖЕ 1 000 РУБЛЕЙ

Ну, не можем мы не показать гигантские матрасы и яркие круги, стоимостью дороже 1 000 рублей! Вдруг кто-то все же захочет их приобрести. Смотрите какой громадный баклажан за 3 080 рублей!

Не нравятся овощи, есть ягоды! Например, за 1 554 рубля вишенка!

Специально для любителей сладенького – яркий матрас-конфета. Стоит 2 529 рублей.

Теперь не обязательно после дождя выискивать радугу! Платите 1 841 рубль, и она всегда с вами.

Фламинго есть и для детишек. Этот круг оснащен еще и откидным верхом, который спасет чадо от солнечных лучей. 1 167 рублей – не такая большая цена за него.

В общем, поторопитесь. Если закажете сейчас, то доставить покупку многие продавцы обещают в конце июля. А это значит, что есть еще шанс удивить этим летом амурские пляжи ярким кругом или матрасом. Дерзайте!