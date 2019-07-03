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В Благовещенске обсудили аспекты работы социального такси

В Благовещенске обсудили аспекты работы социального такси
Фото: amurobl.ru

Организацию деятельности службы социального такси обсудили на заседании общественного совета при министерстве соцзащиты населения Амурской области. Участие в заседании принял губернатор региона Василий Орлов.

В Приамурье остается сложным вопрос транспортной доступности для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и семей, воспитывающих детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Частично проблема решается за счет предоставления услуги социального такси, созданного при комплексных центрах социального обслуживания. Но, в соответствии с действующим законодательством, услуга эта платная, так как не входит в перечень обязательных услуг, на которые выделяются средства областного бюджета. В Приамурье проживает 1 227 инвалидов указанных категорий, 379 человек из них – в Благовещенске.

«Мы прорабатывали различные варианты решения вопроса. Изучили опыт других субъектов. Один из путей решения проблемы – предоставление транспортных услуг частными компаниями такси, которые работают на территории города Благовещенска. Мы нашли поставщиков этой услуги, которые готовы вкладываться в приобретение специально оборудованных автомобилей. Мы предлагаем компенсировать поездки на такси в объеме 2 000 рублей в месяц. На первом этапе поездки будут только к социально значимым объектам – это медицинские организации, органы соцзащиты, МФЦ, почта», – пояснила министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, Василий Орлов дал поручение проработать возможность участия волонтерского корпуса в деятельности службы социального такси. Содействие в организации процесса готов оказать Общероссийский народный фронт.

Еще одной темой заседания общественного совета стало совершенствование деятельности «мобильных бригад» социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Данные службы организуют деятельность по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, а также оказывают консультативные, социально-психологические и социально-правовые услуги, содействие в получении мер социальной поддержки, информируют граждан о возможности получения социальных услуг в стационарной форме, консультируют по оплате жилья и коммунальных услуг, обеспечивают малоимущие семьи одеждой.

«В рамках нацпроекта "Демография" будет предусмотрено расширение работы "мобильных бригад" за счет приобретения дополнительно 10 единиц автотранспорта. В основном эти службы будут направлены на укрепление здоровья людей возраста 65+ в сельской местности. Поставлена задача – сформировать списки людей данной категории и оказывать им содействие в доставке в медицинские учреждения для проведения скринингов (выявление ранних признаков социально значимых неинфекционных заболеваний)», – рассказала Наталья Киселева.

По данным отделения ПФР по Амурской области, количество амурчан в возрасте 65 лет и старше составляет 32 577 человек.

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#соцзащита #транспорт

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