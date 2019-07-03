Муж подарил жене почку и спас ей жизнь

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Житель английской деревни Стони Стантон (графство Лестершир) стал донором почки для своей жены. Теперь, признается 46-летняя Лиза Ли (Lisa Lee), она чувствует себя гораздо лучше.

Болезнь почек доставляла Лизе страдания с детства. Но откладывала операцию до последней стадии почечной недостаточности. Одышка у нее стала настолько сильной, что ей было сложно подниматься по лестнице.

Операцию сделали в больнице Лестера. Перед ней доктора тщательно проверили 51-летнего Мартина, чтобы убедиться в его способности стать донором. Он должен был быть достаточно здоров, а также физически и морально подготовлен, чтобы пожертвовать собственным органом.

После операции Лиза назвала мужа героем, который спас ей жизнь, и подарила ему открытку с надписью: «Он украл мое сердце, я украла его почку».

Благодаря имплантации, говорит Лиза, она почувствовала себя «совершенно новым человеком». Но сейчас ее иммунитет ослаблен, поэтому ей придется избегать контакта с другими людьми на протяжении нескольких месяцев, сообщает «Лента.ру».

В июне сообщалось о мальчике, который растолстел в полтора раза, чтобы стать донором костного мозга для своего отца. Он отметил, что продолжал есть даже тогда, когда ему было больно, потому что для него было важно спасти члена своей семьи.