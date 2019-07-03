Астрологический прогноз на 3 июля

Восход Солнца: 04:24

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможно улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости. Во второй половине дня вы можете почувствовать легкое недомогание. Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом.

Телец. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Уверенность, деловая активность и динамизм помогут вам находить верные решения по важным вопросам. Желание покорять новые высоты и осваивать новые территории может подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам. Ваша прямота и характерная привычка откровенно говорить о своих намерениях отрицательно скажется на осуществлении намеченных планов: вероятны козни недоброжелателя. Не пытайтесь решить все проблемы сразу, жизнь сама подскажет вам нужный выход.

Близнецы. День благоприятен для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремесел, физических нагрузок. Рекомендуется спокойная деятельность, уединение. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей может привести к страданиям или конфликтам с близким человеком.

Рак. Сегодняшние домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Нерешенные бытовые проблемы или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Не старайтесь переложить тяжесть со своих плеч — постарайтесь не замечать неприятностей, иначе не избежать скандала и выяснения отношений.

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Лев. Сатанинский день. Перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

Дева. Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртного. Ваша сдержанность может быть воспринята как холодность и черствость, что приведет к неприятностям в отношениях с близкими людьми. Разбитая или сломанная вещь — дурной знак.

Весы. Сегодня возможно уныние, грусть в сочетании с некоторой агрессивностью из-за возникшего напряжения в отношениях с кем-то из родственников. Рекомендуется провести вечер при свечах, максимально сократив электрическое освещение. Откажитесь от алкогольных напитков, так как вероятны головные боли и плохое самочувствие.

Скорпион. Удача на вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное, направление в жизни. Не исключены смелые решения, которые могут принести немалую выгоду. Главное - вовремя остановиться.

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Стрелец. День отмечен внутренней свободой и независимостью. Во второй половине тщеславие или нечуткость может стать причиной ссоры с близким человеком или агрессии со стороны посторонних. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.

Козерог. День имеет негативные тенденции. Необходимо быть предельно внимательным, не предоставлять детям полную свободу действий, позаботиться о старших родственниках. Болезни в этот день могут иметь тяжелейшие последствия. Сны несут негативную информацию.

Водолей. Вероятны домашние хлопоты или проблемы с близкими людьми. Вам предстоит проявить все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять то терпимость, то творческий подход к делу. День благоприятен для приобретений. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки.

Рыбы. Крайне неблагоприятный день. Некоторая суета и неопределенность потребуют от вас большой собранности и ответственности. Жизненный потенциал по-прежнему очень высок, однако этот день может стать испытанием. При возросшей гордыне возможны конфликтные ситуации в общении с окружающими. Рекомендуется воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев