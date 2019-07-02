Первый заместитель главы Свободного будет работать в правительстве Амурской области

Фото: Дмитрий Кикоть, svobnews.amur.ru

2 июля на планерном совещании в администрации Свободного глава города представил нового члена управленческой команды. На должность первого заместителя главы был назначен Тарас Мяло.

На фото: Тарас Мяло, instagram.com/presssluzhba_svb

Тарас Сергеевич работал в «Космическом центре "Восточный"», ООО «Управление механизации строительства». Также он был начальником финансового отдела в администрации ЗАТО Углегорск.

Занимавший ранее должность первого заместителя главы города Дмитрий Кикоть был уволен по собственному желанию. Дмитрий Александрович продолжит деятельность в правительстве Амурской области, сообщает пресс-служба администрации Свободного в Инстаграме.