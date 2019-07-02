Через Благовещенск пройдет мотопробег со съемками фильма про сотрудников МЧС

«Сегодня мы открываем пробег, посвященный 30-летию МЧС России, в рамках которого будет сниматься фильм "Герои нашего времени" о простых пожарных и спасателях», – сказал журналистам перед стартом пробега заместитель главы МЧС Николай Гречушкин.

Мотопробег носит название «Сел и поехал», его руководителем является известный мотопутешественник и член Русского географического общества Павел Кобяк, который уже совершал неоднократные путешествия на мотоцикле по России, а также по другим странам.

Пробег стартовал с традиционного полуденного выстрела из пушки в Петропавловской крепости.

Как рассказал перед стартом пробега на пресс-конференции в Петербургском информационном центре статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко, основной идеей пробега стали съемки фильма о работе сотрудников ведомства в регионах России.

«Основная цель поездки – популяризация работы сотрудника МЧС России. Рассказать о том, кто такой пожарный, кто такой спасатель, чем они занимаются. Павел Кобяк в ходе экспедиции возьмет интервью у рядовых сотрудников, они расскажут, как им работается, как им служится», – сказал он.

Серко добавил, что фильм будет готов к концу следующего года, когда будет отмечаться 30-летие со дня основания российского спасательного ведомства.

Кобяк отметил, что идею съемок одобрили в министерстве после того, как он в ходе аналогичного пробега снял фильм о нефтяниках в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. «Идея фильма была отразить, кто зарабатывает деньги для всей нашей страны. Затем мы приехали с идеей в МЧС, рассказали, что хотим прокатиться, рассказать молодежи о том, кто в каких отраслях работает, и предложили фильм про пожарных и спасателей», – сказал он.

Как рассказал Кобяк, маршрут пробега составит около 12 тысяч километров. «Сегодня мы стартуем в город Москву, а дальше уже по федеральной трассе едем в Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск, Хабаровск и далее на остров Сахалин», – сказал он.

Алексей Серко отметил, что героями фильма станут пожарные и спасатели, которые расскажут о своей службе, а также он подчеркнул, что руководство министерства не навязывало автору фильма список сотрудников, которые будут сниматься в фильме. «Есть ряд примеров, у нас есть пожарный, который вынес один из огня восемь человек, другой спас ребенка при трагедии в Магнитогорске. Но еще есть много безызвестных героев, мы выбрали случаи, предложили Павлу [Кобяку] посмотреть и решить, какой случай ему более интересен», – сказал Серко.

Он также пояснил ТАСС, что во всех регионах, куда прибудут участники пробега, их будут встречать и сопровождать сотрудники региональных управлений МЧС. Кроме того, в пробеге также принимают участие и руководители спасательного ведомства.

«Центральный аппарат [МЧС России] у нас в пробеге представлен тремя сотрудниками, поеду я, заместитель министра Гречушкин Николай Николаевич и руководитель аппарата министра Сойников Вадим Евгеньевич. Мы поедем до Москвы, чтобы показать значимость пробега для МЧС России, что центральный аппарат не отделяется от территории и болеем за каждого сотрудника МЧС», – сказал Серко.

Он добавил, что руководство министерства примет участие в пробеге на пожарных и спасательных мотоциклах МЧС, которые стоят на службе у сотрудников ведомства.