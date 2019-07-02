В Тындинском районе «черные копатели» незаконно добывали золото

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26-27 июня в пойме рек Правые Бургали и Бургали в Тындинском районе была пресечена противоправная деятельность двух бригад «черных копателей». Эти люди вели незаконную добычу драгоценного металла – россыпного золота.

Было изъято шлиховое золото, отобраны пробы почвы и природных вод – для определения вреда, причиненного окружающей среде. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых примут процессуальные решения. Изъят прибор для промывки золота, остальная техника, используемая в незаконной золотодобыче, опечатана.

Деятельность «черных копателей» была пресечена в ходе совместного мероприятия УФСБ России по Амурской области и управления Росприроднадзора по региону, сообщает пресс-служба областного правительства.