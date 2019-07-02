Глава Приамурья заявил, что нужно помочь жителям Иркутской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе заседания правительства региона выступил с заявлением об организации помощи жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Соответствующее поручение было дано первому заместителю председателя правительства Татьяне Половайкиной.

«Нужно в короткие сроки организовать работу по направлению гуманитарной помощи для жителей Иркутской области. Необходимо запросить информацию от коллег, в чем нуждаются наши сограждане», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Внимание губернатора было заострено на размещении детей из Иркутской области в детских оздоровительных лагерях Приамурья.

«Зампред правительства Ольга Лысенко и руководство министерства образования региона должны оценить резервы и представить информацию о возможных местах в детских лагерях», – сказал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в Иркутской области прорвало дамбу и были затоплены десятки населенных пунктов.