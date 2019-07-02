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сегодня, 19:13 3

Глава Приамурья заявил, что нужно помочь жителям Иркутской области

Глава Приамурья заявил, что нужно помочь жителям Иркутской области
Фото: fedpress.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе заседания правительства региона выступил с заявлением об организации помощи жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Соответствующее поручение было дано первому заместителю председателя правительства Татьяне Половайкиной.

«Нужно в короткие сроки организовать работу по направлению гуманитарной помощи для жителей Иркутской области. Необходимо запросить информацию от коллег, в чем нуждаются наши сограждане», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Внимание губернатора было заострено на размещении детей из Иркутской области в детских оздоровительных лагерях Приамурья.

«Зампред правительства Ольга Лысенко и руководство министерства образования региона должны оценить резервы и представить информацию о возможных местах в детских лагерях», – сказал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в Иркутской области прорвало дамбу и были затоплены десятки населенных пунктов.

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#губернатор #погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Семинол

    Семинол
    8 минут назад

    прикольно-а кто нам помогать будет?

  • ямщик

    ямщик
    4 минуты назад

    Да конечно надо помочь. Ну, детей-то оттуда далековато сюда на отдых возить. А так, конечно, самым необходимым поделиться можно. И нужно.

  • physic1

    physic1
    2 минуты назад

    не вопрос!

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