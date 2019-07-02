Около 2,9 миллиона предложено выплатить амурчанам, чье имущество пострадало от подтопления

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Почти 2,9 миллиона рублей предложено выплатить амурчанам, чьи дома и приусадебные участки пострадали в результате подтопления. Информацию о проведенной работе по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи гражданам представили на заседании правительства Амурской области главе региона Василию Орлову.

Как отчитался министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, с 3 декады мая по 30 июня из-за циклона, сопровождавшегося осадками, на территории Приамурья зафиксированы повреждения транспортной и коммунальной инфраструктуры, подтопление населенных пунктов.

«В результате прохождения паводка на реке Селемджа было зарегистрировано подтопление 2 населенных пунктов, 184 придворовых территорий и 36 жилых домов в Селемджинском районе. Комиссией по определению ущерба зафиксировано подтопление 157 придворовых территорий, 29 домов в селе Февральское и 27 придворовых территорий и 7 домов в селе Бысса. В настоящее время населенные пункты освободились от воды, сотрудники администрации Селемджинского района проводят обследование пострадавших участков и домов и принимают заявления об оказании материальной помощи», – рассказал Алексей Венглинский.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, по итогам подворовых обходов, проведенных министерством соцзащиты населения, из 34 обследованных домов в селе Февральское в 26 домах отмечался уровень воды от 1,5 до 10 сантиметров от пола. В одном доме не оказалось хозяев, в 7 вода не зашла. В настоящий момент приняты заявления от граждан, они проходят проверку в Росреестре. В 7 домов села Бысса также зашла вода, заявления от граждан находятся на проверке. Семи семьям с детьми школьного возраста предложены путевки в детские лагеря, трое ребят согласились отправиться на отдых.

«По линии министерства социальной защиты населения области планируется оказание адресной материальной помощи за частичную утрату имущества в размере 10 тысяч рублей на домовладение. Для оказания матпомощи гражданам, чьи дома пострадали (вода была выше уровня пола), предлагаем по аналогии прошлого года выделять из резервного фонда по 30 тысяч рублей на домовладение», – рассказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

За утрату урожая было предложено по аналогии прошлых лет выделять из резервного фонда Приамурья по 10 тысяч рублей на участок. Предварительно общая сумма затрат составит 1,84 миллиона рублей.

Общий объем выплат за счет средств областного бюджета может составить 2,9 миллиона рублей.

Глава региона Василий Орлов одобрил предложение о выделении средств из резервного фонда региона для оказания помощи населению. Решение будет принято на заседании КЧС и ПБ при правительстве области.

В данный момент ведутся работы и по восстановлению транспортной инфраструктуры в Селемджинском районе.

«Обильные осадки в бассейне реки Селемджа с 25 по 30 июня привели к подтоплению участков на автодороге Экимчан – Златоустовск. Восстановлен проезд для грузового и легкового автотранспорта, на восстановлении проезда задействовано 6 единиц спецтехники. Для оказания практической помощи на место выехали специалисты ГКУ "Амурупрадор"», – доложил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Подтопленной оказалась и дорога Февральск – Селемджинск, проезд обеспечен, работает 8 единиц техники. Освобождено от воды и восстановлено сообщение на дороге Введеново – Экимчан, ведутся работы по приведению дороги в нормативное состояние, работает 10 единиц техники.

В настоящее время остановлена работа паромной переправы в районе села Коболдо в результате большого уровня воды в реке. Без транспортного сообщения находится село Огоджа, создан запас продуктов и медикаментов. В результате подъема воды в реке Селемджа произошел обрыв линии 10 кВт, протянутой через протоку реки. Без электроснабжения остались потребители поселка Ивановский, 1 июля электроснабжение было восстановлено.

В Свободненском районе в связи с сильными ливневыми дождями в селе Загорная Селитьба произошел размыв насыпи переезда через реку Большая Каменушка. По состоянию на 1 июля движение для всех видов транспорта восстановлено.

14 июня в Ромненском районе ливневые дожди размыли участки автодорог по направлениям Хохлатское – Райгородка, Николаевка – Амаранка, Рогозовка – Вознесеновка. В настоящее время движение восстановлено. По данным на 1 июля восстановлен и проезд на автодороге Зея – Поляковский в Зейском районе.

О значительном превышении осадков в посевной период рассказал на совещании и.о. министра сельского хозяйства Сергей Адаменко. Прошедшие в апреле дожди превысили норму в 1,3-2,4 раза, а майские – в 1,5-1,7 раза. В Октябрьском, Мазановском, Белогорском, Завитинском, Бурейском, Архаринском и Благовещенском районах норма превышена в 2 раза и выше. В некоторых районах превышение нормы отмечалось и в июне. Все это привело к значительному переувлажнению почвы и затяжной посевной.

«По предварительным оценкам, наибольший урон нанесен хозяйствам Тамбовского, Константиновского, Белогорского, Ромненского, Архаринского, Ивановского, Октябрьского и Михайловского районов. Всего пострадало более 5 780 гектаров посевов, в том числе от вымокания пострадало более 3 180 гектаров, от градобития – 2 600 гектаров. Продолжается работа по обследованию состояния посевов сельскохозяйственных культур и уточнению площадей пострадавших и погибших культур. Свои посевы застраховали 9 хозяйств, из их числа пострадало только одно, сейчас руководство хозяйств оформляет документы в страховую кампанию», – рассказал Сергей Адаменко.

Губернатор поручил минсельхозу региона держать на контроле ситуацию с получением страховых выплат сельзпредприятием.