В Тамбовке мужчина прятался от сотрудников Росгвардии в сарае

В селе Тамбовка Тамбовского района экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования. В районе жилого дома по улице Технической сотрудники обратили внимание на мужчину: тот срывал макушки дикорастущей конопли в заброшенном огороде. При виде патрульного автомобиля амурчанин попытался скрыться и спрятался в соседнем сарае. Там его обнаружили и задержали.

У мужчины обнаружился черный полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Амурчанин 1985 года рождения был задержан и передан для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Инстаграме Росгвардии по Амурской области 2 июля.

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#происшествия

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Александр Авдеев