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В Приамурье уничтожили дикую коноплю на площади более 5 гектаров (фото, видео)

В Приамурье уничтожили дикую коноплю на площади более 5 гектаров (фото, видео)

2 июля в районе села Придорожное Тамбовского района был уничтожен очаг произрастания дикорастущей конопли на площади более 5 гектаров. Для этого применялась сельскохозяйственная техника.

В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Тамбовскому району, а также члены добровольной народной дружины. Работа в данном направлении проводится в рамках операции «Мак-2019».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в муниципальных образованиях региона в 2019 году подлежит уничтожению дикорастущая конопля на площади более 1 720 гектаров. Мероприятия проводятся химическим, механическим, ручным способами, а также путем вовлечения земли в сельскохозяйственный оборот.

За 6 месяцев 2019 года к административной ответственности по статье 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» было привлечено 12 жителей Приамурья. Совершение такого административного правонарушения влечет штраф: для граждан – в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей; для должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Фото, видео: 28.мвд.рф

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#природа

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Не пора ли эту коноплю продавать в Китай?! Хватит уже тратить в пустую бюджетные ресурсы по её уничтожению. Не рационально.

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