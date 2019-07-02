Его взвод первым форсировал Амур: в Благовещенске почтили память пограничника Колпикова

Фото: Амур.инфо

«1 июля исполнилось бы 98 лет со дня рождения почетного ветерана пограничного управления, участника Великой Отечественной войны Колпикова Анатолия Гавриловича. Это урок памяти, потому что здесь присутствуют воспитанники военно-патриотческого клуба "Россия", школьники 25-той гимназии, здесь присутствуют ветераны. Эта встреча поколений», – рассказал подполковник в отставке, председатель общественной организации ветеранов, ветеран Пограничного управления ФСБ России по Амурской области Николай Науменко.

Анатолий Колпиков родился в 1921 году в Казахской ССР. В 1940-м – был призван во внутренние войска НКВД СССР. Во время войны служил в полку Московского военного округа. В 44-м году в звании младшего сержанта отправился в Благовещенский погранотряд и принял командование кавалерийским взводом маневренной группы.

Фото: архив Амур.инфо

8 августа 45 года младший лейтенант Колпиков получил приказ форсировать Амур. Взвод под его командованием первым форсировал реку. В 46-м году Анатолия Колпикова назначили начальником пограничной заставы «Гильчин». Затем он служил в Средней Азии. А уволившись в запас, вернулся в Благовещенск. Сослуживцы отмечают, что долгое время Анатолий Гаврилович был членом Совета общественной организации ветеранов Погрануправления, проводил уроки мужества.

Он умер 16 апреля 2019 года. 2 июля память пограничника почтили минутой молчания.

«Значимость этого события действительно велика, уходят ветераны, сейчас год подготовки к 75-летию начала Великой Отечественной войны. И память должна сохраниться. Не просто сохраниться, мы должны передать ее поколению. Нынешнее поколение должно знать, помнить и изучать историю своей семьи, историю своей страны. Это – как раз одна из страниц истории – история ветерана Анатолия Гавриловича Колпикова, это и есть история нашей страны, история ветерана и человека, который прошел Великую Отечественную войну, воевал с Японией, охранял государственную границу, долгие годы был защитником нашего Отечества», – отметил Николай Науменко.