Его взвод первым форсировал Амур: в Благовещенске почтили память пограничника Колпикова
В Пограничном управлении ФСБ России по Амурской области провели День памяти поколений. Родные почетного ветерана Анатолия Колпикова передали китель и награды фронтовика в музей управления.
«1 июля исполнилось бы 98 лет со дня рождения почетного ветерана пограничного управления, участника Великой Отечественной войны Колпикова Анатолия Гавриловича. Это урок памяти, потому что здесь присутствуют воспитанники военно-патриотческого клуба "Россия", школьники 25-той гимназии, здесь присутствуют ветераны. Эта встреча поколений», – рассказал подполковник в отставке, председатель общественной организации ветеранов, ветеран Пограничного управления ФСБ России по Амурской области Николай Науменко.
Анатолий Колпиков родился в 1921 году в Казахской ССР. В 1940-м – был призван во внутренние войска НКВД СССР. Во время войны служил в полку Московского военного округа. В 44-м году в звании младшего сержанта отправился в Благовещенский погранотряд и принял командование кавалерийским взводом маневренной группы.
Фото: архив Амур.инфо
8 августа 45 года младший лейтенант Колпиков получил приказ форсировать Амур. Взвод под его командованием первым форсировал реку. В 46-м году Анатолия Колпикова назначили начальником пограничной заставы «Гильчин». Затем он служил в Средней Азии. А уволившись в запас, вернулся в Благовещенск. Сослуживцы отмечают, что долгое время Анатолий Гаврилович был членом Совета общественной организации ветеранов Погрануправления, проводил уроки мужества.
Он умер 16 апреля 2019 года. 2 июля память пограничника почтили минутой молчания.
«Значимость этого события действительно велика, уходят ветераны, сейчас год подготовки к 75-летию начала Великой Отечественной войны. И память должна сохраниться. Не просто сохраниться, мы должны передать ее поколению. Нынешнее поколение должно знать, помнить и изучать историю своей семьи, историю своей страны. Это – как раз одна из страниц истории – история ветерана Анатолия Гавриловича Колпикова, это и есть история нашей страны, история ветерана и человека, который прошел Великую Отечественную войну, воевал с Японией, охранял государственную границу, долгие годы был защитником нашего Отечества», – отметил Николай Науменко.
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