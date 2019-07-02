ТОР «Белогорск» пополнился новым резидентом

Восьмой резидент зарегистрирован на территории опережающего развития «Белогорск». Соглашение о внесении в реестр резидентов ООО «Спецтех» было зарегистрировано в Корпорации развития Дальнего Востока. Объем инвестиций составит более 33,5 миллиона рублей. Выход на проектную мощность предприятия запланирован на 4 квартал 2019 года.

«Инвестиционным проектом предусмотрено строительство литейного производства. Компания будет производить левые и правые широкие гусеничные звенья методом отлива стали, – цитирует пресс-служба администрации Белогорска начальника отдела экономического развития и инвестиций Ольгу Петровскую. – Литейная технология универсальна, позволяет получать отливки сложной конфигурации из большой номенклатуры сплавов, широкого диапазона размеров и массы. Во многих случаях литье – единственный способ получения заготовок сложной формы».

Реализация инвестиционного проекта позволит создать 23 новых рабочих места. Получение статуса резидента ТОР «Белогорск» с использованием налоговых льгот даст возможность снизить себестоимость продукции на 15-20 %. Это в свою очередь приведет к снижению цен на рынке данной продукции в Амурской области.

Ранее сообщалось, что главой Белогорска Станиславом Мелюковым поставлена задача довести число резидентов к концу 2019 года до десяти.