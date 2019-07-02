В Свободном автомобиль опрокинулся на бок (фото, видео)
В социальных сетях появились фото и видео с места ДТП, которое произошло в Свободном. Автомобиль – участник аварии – опрокинулся на бок.
Инстаграм-паблик svbnews сообщил, что происшествие случилось на углу улиц Ленина и Вокзальной. Другой паблик, moysvb, пишет, что ДТП произошло из-за того, что машину не пропустила серая «мазда».
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что эта авария была 2 июля, люди в ней не пострадали.
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