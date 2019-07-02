Благовещенские общественники обеспокоены превращением газона в парковку

В центре Благовещенска после ремонта подземных коммуникаций и проезжей части исчез газон. Неравнодушные горожане переживают, что вместо зеленого пояса возле Общественно-культурного центра появится очередная парковка.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась активист общественного объединения «Дружба-2030» Оксана Разумеева. «По Кузнечной возле ОКЦ проводили ремонт коммуникаций. После ремонта началось восстановление дорожного покрытия и стали делать парковку вместо газона. А ведь совсем недавно прошла "Точка кипения", на которой говорилось о недостаточном озеленении города», – рассказала Оксана.

Горожанка возмущена тем, что место для автомобилей обустраивают за счет газона, к тому же около просторной парковки у ОКЦ. «Расходуют бюджетные средства – обустройство парковки обходится дороже, чем обустройство газона. Убирают зеленый пояс города, где общественники могли бы высадить деревья. А самое главное, это делается без согласования с общественностью. Почему за нас решают, что нам нужно? Возле ОКЦ нет проблем с парковкой, там достаточно места для машин, зачем делать еще одну?» – говорит активист.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию Благовещенска, чтобы выяснить, почему газон превратился в парковку и действительно ли она там необходима.