Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 5

Благовещенские общественники обеспокоены превращением газона в парковку

Благовещенские общественники обеспокоены превращением газона в парковку

В центре Благовещенска после ремонта подземных коммуникаций и проезжей части исчез газон. Неравнодушные горожане переживают, что вместо зеленого пояса возле Общественно-культурного центра появится очередная парковка.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась активист общественного объединения «Дружба-2030» Оксана Разумеева. «По Кузнечной возле ОКЦ проводили ремонт коммуникаций. После ремонта началось восстановление дорожного покрытия и стали делать парковку вместо газона. А ведь совсем недавно прошла "Точка кипения", на которой говорилось о недостаточном озеленении города», – рассказала Оксана.

Горожанка возмущена тем, что место для автомобилей обустраивают за счет газона, к тому же около просторной парковки у ОКЦ. «Расходуют бюджетные средства – обустройство парковки обходится дороже, чем обустройство газона. Убирают зеленый пояс города, где общественники могли бы высадить деревья. А самое главное, это делается без согласования с общественностью. Почему за нас решают, что нам нужно? Возле ОКЦ нет проблем с парковкой, там достаточно места для машин, зачем делать еще одну?» – говорит активист.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию Благовещенска, чтобы выяснить, почему газон превратился в парковку и действительно ли она там необходима.

Просмотров всего: 839

#ЖКХ #строительство

распечатать


Общество 1

В Благовещенске наладили онлайн-трансляцию ремонта городских дорог
Происшествия

В Благовещенске остановлен капремонт осыпающегося дома
Экономика

На причал Амурского ГПЗ по Зее доставили огромные колонны газоразделения
Экономика 5

В Амурской области выставят на продажу недострои «Городка»

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Видимо делать нечего ,вот и волнуют дурные головы дурные вопросы ....

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Да уж, возле ОКЦ парковок ужас как не хватает, там треть территории - парковка... Интересно, кто инициатор - ОКЦ или администрация, чей газончик-то был?

  • IG

    IG
    1 час назад

    Конечно, парковка там нужна. Привожу ребенка на тренировки в Дружбу, там реально встать некуда. А если концерт в ОКЦ, то вся Кузнечная заставлена...

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Хорошо, что очередной туалет для собак убрали.

  • Б-29

    Б-29
    12 минут назад

    B-52Хорошо, что очередной туалет для собак убрали.


    Ага, теперь кабысдохи будут гадить на газоны территории ОКЦ.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь