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сегодня, 16:45 0

Районы Приамурья начинают реализовывать инициативы амурчан по благоустройству

Районы Приамурья начинают реализовывать инициативы амурчан по благоустройству
Фото: pixabay.com

Пять районов Амурской области начинают реализовывать инициативы местных жителей по благоустройству на средства областного бюджета. На местах заключили 13 контрактов по воплощению проектов в жизнь.

Мероприятия проходят в ходе реализации регионального проекта по поддержке местных инициатив. Муниципалитеты, которые представили свои проекты во втором этапе конкурса, подписали необходимые соглашения с организатором проекта – министерством финансов Амурской области.

О ходе работ над реализацией проектов, инициированных местными жителями, главы муниципалитетов ежемесячно отчитываются перед минфином области. После определения подрядных организаций, которые воплотят их идеи в жизнь, начнутся работы по благоустройству выбранных амурчанами территорий.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, 19 районов реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вложит свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии. Работы по первым контрактам будут выполнены 21 июля.

Больше всего районы-участники хотят обустроить места массового отдыха населения, установить объекты физической культуры и массового спорта и благоустроить учреждения культуры. Некоторые готовы осветить улицы и обустроить места захоронений. Реализовать предложенные проекты необходимо к концу года.

В областном министерстве финансов в этом году приняли 79 заявок на инициативное бюджетирование из 19 районов области. Больше всего заявок поступило от Ивановского района. Местные жители предложили 11 проектов.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

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#жизнь

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