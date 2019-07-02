Районы Приамурья начинают реализовывать инициативы амурчан по благоустройству
Пять районов Амурской области начинают реализовывать инициативы местных жителей по благоустройству на средства областного бюджета. На местах заключили 13 контрактов по воплощению проектов в жизнь.
Мероприятия проходят в ходе реализации регионального проекта по поддержке местных инициатив. Муниципалитеты, которые представили свои проекты во втором этапе конкурса, подписали необходимые соглашения с организатором проекта – министерством финансов Амурской области.
О ходе работ над реализацией проектов, инициированных местными жителями, главы муниципалитетов ежемесячно отчитываются перед минфином области. После определения подрядных организаций, которые воплотят их идеи в жизнь, начнутся работы по благоустройству выбранных амурчанами территорий.
Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, 19 районов реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вложит свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии. Работы по первым контрактам будут выполнены 21 июля.
Больше всего районы-участники хотят обустроить места массового отдыха населения, установить объекты физической культуры и массового спорта и благоустроить учреждения культуры. Некоторые готовы осветить улицы и обустроить места захоронений. Реализовать предложенные проекты необходимо к концу года.
В областном министерстве финансов в этом году приняли 79 заявок на инициативное бюджетирование из 19 районов области. Больше всего заявок поступило от Ивановского района. Местные жители предложили 11 проектов.
Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.
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