В Приамурье 15 человек набрали по сотне баллов на ЕГЭ

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В Амурской области завершился основной период ЕГЭ-2019. Все, чему научились в школе за 11 лет, более четырех тысяч одиннадцатиклассников демонстрировали в течение месяца.

По итогам экзаменов 15 человек набрали по 100 баллов: пятеро по русскому языку, четверо – по литературе, двое – по химии и информатике и по одному – по географии и истории. По шести предметам – профильной математике, обществознанию, биологии, химии, английскому языку, литературе – выпускники улучшили среднестатистические результаты прошлого года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Второй год подряд самый высокий средний балл по всем предметам набирают выпускники города Белогорска. Близки к такому результату выпускники Благовещенска, Райчихинска, Благовещенского и Михайловского районов», – прокомментировала ведущий консультант отдела общего образования минобрнауки региона Ирина Люмина.

В целом экзаменационная кампания, которая была развернута с 27 мая по 1 июля, прошла в штатном режиме: сбоев не выявлено, незначительные замечания устранялись незамедлительно.

«В резервные сроки экзамен сдавали 546 человек – это выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, а также выпускники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов. Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019 прошли без нарушений и технологических сбоев», – отметили в отделе общего образования минобрнауки области.

Выпускники, не набравшие минимальные баллы по одному или обоим обязательным предметам после пересдач в резервные дни, смогут принять участие в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период в сентябре.