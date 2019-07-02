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На Восточном ракету установили в стартовую систему

На Восточном ракету установили в стартовую систему
Фото: russian.space

Утром 2 июля ракета-носитель «Союз-2.1б» была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный. Ее установили в стартовую систему.

Для проведения дальнейших предпусковых работ осуществлен наезд мобильной башни обслуживания на стартовый стол. По графику запланированы автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока и космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, а также генеральные испытания, сообщается на сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и другими попутными спутниками запланирован на 08:41 мск (14:41 по амурскому времени) 5 июля.

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#космодром

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